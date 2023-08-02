Песков рассказал об операции, которую сделают Костомарову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову сделают операцию по вживлению ручных протезов. Об этом пишет РИА «Новости».
После выступления на форуме «Территория смыслов» Песков вступил в разговор с одним из участников встречи, который использует ручные протезы. Песков поинтересовался, дают ли такие приспособления полную самостоятельность. Получив утвердительный ответ, Песков рассказал о Костомарове.
«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», – рассказал он.
10 января Роман Костомаров попал в отделение реанимации с пневмонией. Позже его самочувствие резко ухудшилось, начались осложнения, из-за чего следующие несколько месяцев спортсмен провёл в больнице. За это время Костомаров перенёс кому, два инсульта, менингит и несколько ампутаций.
Ранее Костомаров показал новое видео своих тренировок.