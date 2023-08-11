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Советский конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил о смерти бывшего советского конькобежца Сергея Буянова. Об этом пишет РИА «Новости».

Советский конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни
© РИА Новости

Уточняется, что Буянов умер после долгой болезни.

«Да. К сожалению, это так», – рассказал Гуляев.

Буянов с детства занимался конькобежным спортом и стал кандидатом в мастера, после чего закончил спортивную карьеру и ушёл работать в Театр-студию Олега Табакова. Кроме того, он являлся супругом заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Водорезовой.

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