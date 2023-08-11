Советский конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни

Буянов с детства занимался конькобежным спортом и стал кандидатом в мастера, после чего закончил спортивную карьеру и ушёл работать в Театр-студию Олега Табакова. Кроме того, он являлся супругом заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Водорезовой.