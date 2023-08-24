Российской фигуристке, чемпионке Европы 2020 года, победительнице финала Гран-при сезона 2019/2020 Алене Косторной исполнилось 20 лет.

Косторная родилась в 2003 году в Москве в спортивной семье. Впервые на лед встала в возрасте 4 лет по настоянию матери. С 8 лет Алена тренировалась в спортивной школе «Самбо-70», сначала в отделении «Конек Чайковской», а с 2017 года ⁠— в «Хрустальном».

В 2018 году спортсменка стала вице-чемпионкой мира среди юниоров, уступив только Александре Трусовой, исполнившей два четверных прыжка. В следующем сезоне Косторная смогла существенно улучшить показатели и стала первой фигуристкой в истории одиночного катания, которая набрала больше 85 баллов в короткой программе и больше 247 за общую сумму баллов.

На пик формы спортсменка вышла в 2020 году, завоевав звание лучшей фигуристки Европы и став победительницей финала Гран-при сезона.

Затем в карьере Косторной начался продолжительный спад. В 2022 году Алене понадобилась операция на бедре, и она не участвовала в официальных соревнованиях, выходя на каток в паре с фигуристом Георгием Куницей в ледовых шоу. Вскоре появилась информация, что фигуристка приняла решение сосредоточиться на парном катании. В августе Косторная и Куница официально стали мужем и женой.

Несмотря на паузу в карьере Алена Косторная остается одной из самых популярных фигуристок России. За ее жизнью в соцсетях следит более 200 тысяч поклонников.

«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», – пошутила фигуристка по поводу юбилея.