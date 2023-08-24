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Алене Косторной — 20 лет: яркие кадры из жизни фигуристки

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Алёна Косторная выступает в произвольной программе женского одиночного катания на V этапе Кубка мира по фигурному катанию в Гренобле, 2021 год 
© РИА Новости
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Алена Косторная выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске, 2021 год 
© РИА Новости
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Алена Косторная, завоевавшая золотую медаль женского одиночного катания финала Гран-При по фигурному катанию в Турине, 2019 год 
© РИА Новости
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Алёна Косторная во время показательных выступлений V этапа Кубка мира по фигурному катанию в Гренобле, 2021 год 
© РИА Новости

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Алена Косторная, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании, участвует в показательных выступлениях финала Гран-При по фигурному катанию в Турине, 2019 год 
© РИА Новости
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Алена Косторная выступает с короткой программой в женском одиночном катании на IV этапе Кубка России - Ростелеком 2020-2021 гг. по фигурному катанию в Казани, 2020 год 
© РИА Новости
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Алена Косторная, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях среди женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию, на церемонии награждения, 2020 год 
© РИА Новости
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Алена Косторная в 2022 году 
© Соцсети
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Алена Косторная с возлюбленным Георгием Куницей, 2023 год 
© Соцсети

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Алена Косторная на отдыхе, 2023 год 
© Соцсети

    Российской фигуристке, чемпионке Европы 2020 года, победительнице финала Гран-при сезона 2019/2020 Алене Косторной исполнилось 20 лет.

    Косторная родилась в 2003 году в Москве в спортивной семье. Впервые на лед встала в возрасте 4 лет по настоянию матери. С 8 лет Алена тренировалась в спортивной школе «Самбо-70», сначала в отделении «Конек Чайковской», а с 2017 года ⁠— в «Хрустальном».

    В 2018 году спортсменка стала вице-чемпионкой мира среди юниоров, уступив только Александре Трусовой, исполнившей два четверных прыжка. В следующем сезоне Косторная смогла существенно улучшить показатели и стала первой фигуристкой в истории одиночного катания, которая набрала больше 85 баллов в короткой программе и больше 247 за общую сумму баллов.

    На пик формы спортсменка вышла в 2020 году, завоевав звание лучшей фигуристки Европы и став победительницей финала Гран-при сезона.

    Затем в карьере Косторной начался продолжительный спад. В 2022 году Алене понадобилась операция на бедре, и она не участвовала в официальных соревнованиях, выходя на каток в паре с фигуристом Георгием Куницей в ледовых шоу. Вскоре появилась информация, что фигуристка приняла решение сосредоточиться на парном катании. В августе Косторная и Куница официально стали мужем и женой.

    Несмотря на паузу в карьере Алена Косторная остается одной из самых популярных фигуристок России. За ее жизнью в соцсетях следит более 200 тысяч поклонников.

    «Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», – пошутила фигуристка по поводу юбилея.

    В честь 20-летия спортсменки яркие фотографии Алены Косторной – в галерее «Рамблера».

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