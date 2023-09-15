Тарасова прокомментировала лишение фигуристки Дробязко гражданства Литвы
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение правительства Литвы о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, а также её мужа Повиласа Ванагаса. Об этом сообщает РИА «Новости.Спорт».
По мнению Тарасовой, такая позиция Литвы является «дикостью».
«Литовцам сейчас не стыдно за то, что ненавидя нашу страну, они такое с ними делают? Но они не смогли им предоставить условия для работы, в их стране не развивается этот вид спорта. Разве они предлагали им работу, от которой они отказались? И к тому же я еще ни разу не слышала о том, чтобы человек, живущий в одной стране, не мог работать в другой. Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то», – заявила она.
Тарасова также добавила, что в Литве не развивается фигурное катание, из-за чего спортсмены вынуждены работать в других странах.
«Если я живу в России, то я спокойно могу тренировать в США. И потом приехать обратно в Россию, что я, например, и сделала. Почему же Маргарита не может работать в России? Если в Литве не развивается фигурное катание, то что же теперь ей и Повиласу потерять свою квалификацию и вообще не работать?», – добавила она.
Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа одобрил указ об исключении Дробязко и Ванагаса из числа призеров чемпионатов мира и Европы в танцах на льду, а также из числа участников Олимпиад и кавалеров ордена Гедиминаса V степени. Причиной для такого решения стало участие спортсменки в российском шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».