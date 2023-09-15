Тарасова прокомментировала лишение фигуристки Дробязко гражданства Литвы

«Литовцам сейчас не стыдно за то, что ненавидя нашу страну, они такое с ними делают? Но они не смогли им предоставить условия для работы, в их стране не развивается этот вид спорта. Разве они предлагали им работу, от которой они отказались? И к тому же я еще ни разу не слышала о том, чтобы человек, живущий в одной стране, не мог работать в другой. Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то», – заявила она.