Фигурист Роман Костомаров получил 1,2 млн рублей за интервью программе «Секрет на миллион» на НТВ. Об этом сообщила телеведущая Лера Кудрявцева.

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В конце программы Кудрявцева сказала, что Костомаров заработал 1,2 миллиона рублей за ответы на вопросы. Она попросила, чтобы спортсмен потратил деньги на лечение.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в январе попал в реанимацию с пневмонией, вызвавшей серьезные осложнения. Фигурист перенес 16 операций, ему ампутировали стопы и пальцы на руках. Врачи говорят, что Костомарова чудом удалось спасти.