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Костомаров получил 1,2 млн рублей за интервью

Фигурист Роман Костомаров получил 1,2 млн рублей за интервью программе «Секрет на миллион» на НТВ. Об этом сообщила телеведущая Лера Кудрявцева.

Костомаров получил 1,2 млн рублей за интервью
© соцсети

В конце программы Кудрявцева сказала, что Костомаров заработал 1,2 миллиона рублей за ответы на вопросы. Она попросила, чтобы спортсмен потратил деньги на лечение.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в январе попал в реанимацию с пневмонией, вызвавшей серьезные осложнения. Фигурист перенес 16 операций, ему ампутировали стопы и пальцы на руках. Врачи говорят, что Костомарова чудом удалось спасти.

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Фигурист прошел протезирование, начал тренироваться и смог вновь выйти на лёд. При этом супруга Костомаров в субботу заявила, что медики до сих пор борются за то, чтобы он не потерял левую руку.

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