Фигуристка Медведева получила травму во время юниорского Гран-при в Самаре
16-летняя фигуристка Варвара Медведева упала с поддержки во время выступления на произвольной программе этапа юниорского Гран-при России в Самаре. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
В результате падения фигуристка рассекла голову. При этом травма не помешала Медведевой и её партнёру Павлу Астахову продолжить выступление — спортсмены смогли собраться и закончить программу. По итогам соревнований пара заняла пятое место.
Отмечается, что только после завершения выступления Медведеву увезли в больницу. Обследование показало, что падение не привело к серьёзным проблемам.
«Сделали КТ, все хорошо, даже швы не потребовались», — рассказал тренер спортсменки Филипп Тарасов.
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