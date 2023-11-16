Фигуристка Медведева получила травму во время юниорского Гран-при в Самаре

16-летняя фигуристка Варвара Медведева упала с поддержки во время выступления на произвольной программе этапа юниорского Гран-при России в Самаре. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

© figure-skaters.ru

В результате падения фигуристка рассекла голову. При этом травма не помешала Медведевой и её партнёру Павлу Астахову продолжить выступление — спортсмены смогли собраться и закончить программу. По итогам соревнований пара заняла пятое место.

Отмечается, что только после завершения выступления Медведеву увезли в больницу. Обследование показало, что падение не привело к серьёзным проблемам.

«Сделали КТ, все хорошо, даже швы не потребовались», — рассказал тренер спортсменки Филипп Тарасов.