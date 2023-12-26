Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Камила Валиева смогла через песню "Пыяла" группы "Аигел" из сериала "Слово пацана" выразить те чувства, которые хотела. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган.

"Как показательный номер это вполне может быть. Сам я этот сериал не смотрел и не планирую, я услышал музыку, откуда она, мне все равно, это музыкальное сопровождение к программе. Могла ли она выразить чувства, которые хотела? На мой взгляд, да", - сказал Коган.

Фигуристка Камила Валиева представила новый показательный номер на чемпионате России-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Программа началась под попурри: прозвучали «Комета» Jony, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», а также композиция «На заре». Далее спортсменка каталась под саундтрек к сериалу «Слово пацана: Кровь на асфальте» — песню «Пыяла» группы «Аигел».

На чемпионате страны Валиева заняла третье место. После короткой программы она лидировала, однако в произвольной допустила падение, попытавшись исполнить элемент четверной тулуп.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел ранее в декабре. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой на чемпионате России получилось гармоничным.

Напомним, спортсменка выбрала для номера саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» «Пыяла».

«Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Было видно, что Камиле нравится то, что она делает», - заявила Тарасова в разговоре с РИА Новости.

Группа «Аигел», исполнившая саундтрек к сериалу «Слово пацана» «Пыяла», отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске, которая поставила показательный номер под эту песню.

В Stories аккаунта группы был выложен отрывок показательного выступления фигуристки, публикация сопровождалась тремя эмоджи «сердечко».

Исполнительница роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», российская актриса Анна Пересильд отреагировала на выступление Камилы Валиевой под музыку из нашумевшего сериала. Актриса оставила под публикацией в соцсети смайлик с изображением двух рук, складывающихся в сердечко. Фигуристка в ответ также отправила смайлик Пересильд.

Российский продюсер, супруга олимпийского чемпионата Евгения Плющенко – Яна Рудковская, сравнила последние выступления фигуристок Камилы Валиевой и Виктории Синициной.

«Я посмотрела всех девочек и в восторге от Синицыной. Она очень хорошо катается, и мне понравилась даже больше, чем Камила. На мой взгляд, конечно, Камила – это имя, но говорю как есть. Синицына была легкая, свежая», – цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Ей также понравилось выступление Анны Фроловой. Рудковская заявила, что фигуристку пригласили выступит в Санкт-Петербург в шоу Плющенко.

Отдельно Рудковская высказалась о Валиевой, отметив, что уважает решение спортсменки продолжить карьеру на фоне тяжелой психологической обстановки, сложившейся вокруг нее из-за ситуации с допинг-пробами.