CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года. Причиной называется нарушение антидопинговых правил со стороны спортсменки. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что решение CAS является окончательным, однако Валиева все еще может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Кроме того, спортсменка также может подать апелляцию в случае процессуальных нарушений со стороны CAS.

Помимо дисквалификации спортсменки, CAS также принял решение лишить Россию командного золота за победу на Олимпиаде в Пекине 2022 года.

«Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — сказано в заявлении CAS.