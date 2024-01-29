В WADA призвали ввести уголовное наказание за предоставление допинга детям

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что мировые правительства должны ввести уголовную ответственность за предоставление допинга несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

В сообщении WADA сказано, что агентство поддерживает решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камиле Валиевой. В связи с этой ситуацией в WADA считают целесообразным ужесточить ответственность за предоставление допинга несовершеннолетним спортсменам.