В WADA призвали ввести уголовное наказание за предоставление допинга детям
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что мировые правительства должны ввести уголовную ответственность за предоставление допинга несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
В сообщении WADA сказано, что агентство поддерживает решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камиле Валиевой. В связи с этой ситуацией в WADA считают целесообразным ужесточить ответственность за предоставление допинга несовершеннолетним спортсменам.
«Допинг у детей непростителен. Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенный в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность Всемирного антидопингового кодекса. Действительно, WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением», — сказано в пресс-службе агентства.
Ранее Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.