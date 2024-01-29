Спортивный юрист прокомментировал решение CAS по делу Валиевой
Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
Решение CAS показалось Анцелиович «неожиданным и строгим». При этом дисквалификацию в четыре года юрист назвала максимально возможной санкцией.
«Решение очень жесткое и неожиданное. Во всяком случае, я не думала, что будет столь длительная дисквалификация, фактически максимальная санкция. Все-таки Камила пользуется статусом защищенного лица, такие спортсмены даже не должны доказывать, как именно запрещенная субстанция попала в организм. В связи с этим не ожидала, что ей будет вынесена стандартная для таких дел санкция. Также надо понимать, что это наказание, по сути, ребенка, невозвратная дорога, практически ставящая крест на карьере», — рассказала она.
Анцелиович также добавила, что это решение еще может быть обжаловано в верховном суде Швейцарии. Однако назвать юридические основания для апелляции она не смогла.
«Безусловно, это решение может быть обжаловано в верховном суде Швейцарии. Сложно сказать, какие юридические основания для апелляции есть. Не сказала бы, что добиться там пересмотра дела невозможно. Были прецеденты, когда дела возвращали в CAS. Например, так произошло с китайским пловцом Сунь Яном», — добавила Анцелиович.
Помимо этого, в СМИ также появилась информация, что решение по результату командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине собираются принять на заседании совета Международного союза конькобежцев, который пройдет 7 февраля.
29 января Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.