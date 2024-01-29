Спортивный юрист прокомментировал решение CAS по делу Валиевой

«Решение очень жесткое и неожиданное. Во всяком случае, я не думала, что будет столь длительная дисквалификация, фактически максимальная санкция. Все-таки Камила пользуется статусом защищенного лица, такие спортсмены даже не должны доказывать, как именно запрещенная субстанция попала в организм. В связи с этим не ожидала, что ей будет вынесена стандартная для таких дел санкция. Также надо понимать, что это наказание, по сути, ребенка, невозвратная дорога, практически ставящая крест на карьере», — рассказала она.