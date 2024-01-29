Министр спорта РФ обратился к ISU
Министр спорта России Олег Матыцин обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) перед процессом распределения медалей олимпийского командного турнира фигуристов. Об этом сообщает ТАСС.
В своем обращении Матыцин призвал ISU к непредвзятости и объективности при выдаче медалей. Он также добавил, что Министерство спорта России всегда придерживалось политики «нулевой терпимости к допингу».
«Ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов, международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов, что, как видим сегодня, уже не является для некоторых из них первоочередной задачей. Подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения. Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет Международный союз конькобежцев, призываем его быть независимым и непредвзятым», — заявил он.
Помимо этого министр подчеркнул, что Камила Валиева является спортсменом «высокого класса», что уже было доказано ее результатами.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.