Министр спорта РФ обратился к ISU

«Ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов, международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов, что, как видим сегодня, уже не является для некоторых из них первоочередной задачей. Подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения. Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет Международный союз конькобежцев, призываем его быть независимым и непредвзятым», — заявил он.