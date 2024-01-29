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Валиева опубликовала видео в соцсетях после новости о дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своих соцсетях видео после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт» со ссылкой на социальные сети фигуристки.

В опубликованном ролике можно увидеть нарезку фрагментов выступления Валиевой под песню «Сердце» российской группы Passmurny. В тексте песни содержатся слова «заглуши мою боль и мое сердце выбери».

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также о лишении России командного золота за победу на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Такое решение было принято после того, как в 2021 году допинг-проба Валиевой выявила в её крови следы запрещенного вещества триметазидина.

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