Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своих соцсетях видео после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт» со ссылкой на социальные сети фигуристки.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также о лишении России командного золота за победу на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Такое решение было принято после того, как в 2021 году допинг-проба Валиевой выявила в её крови следы запрещенного вещества триметазидина.