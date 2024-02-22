Матыцин заявил, что Камила Валиева находится «под защитой» Путина
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская фигуристка Камила Валиева находится «под защитой» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Чемпионат».
Во время разговора с министром спорта журналисты обратили внимание на тот факт, что Валиева сидела рядом с Путиным во время церемонии открытия Игр будущего. В связи с этим сотрудники СМИ спросили Матыцина о том, означает ли это, что Валиева находится «под защитой президента». Министр ответил на этот вопрос согласием. По его словам, Путин является гарантом как Конституции России, так и стабильности развития спорта в стране.
«Камила была приглашена и была участницей церемонии открытия, сидела рядом с президентом Российской Федерации. Президент — это наш гарант не только Конституции, но и гарант стабильности развития спорта. Мы видим, какое большое внимание глава Российской Федерации уделяет спорту, спортсменам и защите их интересов», — заявил он.
Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.