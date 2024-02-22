Матыцин заявил, что Камила Валиева находится «под защитой» Путина

Во время разговора с министром спорта журналисты обратили внимание на тот факт, что Валиева сидела рядом с Путиным во время церемонии открытия Игр будущего. В связи с этим сотрудники СМИ спросили Матыцина о том, означает ли это, что Валиева находится «под защитой президента». Министр ответил на этот вопрос согласием. По его словам, Путин является гарантом как Конституции России, так и стабильности развития спорта в стране.