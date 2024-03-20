С кем будет драться Майк Тайсон или кто такой Джейк Пол

Легендарный боксер Майк Тайсон сразится на ринге с 27-летним блогером Джейком Полом. По слухам, гонорар «Железного Майка» составит 20 миллионов долларов США. При этом 57-летний экс-чемпион мира настолько уверен в своих силах, что планирует отправить молодого соперника на канвас.

«Я позволил Джейку Полу дебютировать в боксе в андеркарде моего боя против Роя Джонса. А теперь я планирую нокаутировать его», — заявил Тайсон.

Поединок пройдет по правилам бокса и состоится 20 июля 2024 года.

Соперник «Железного Майка» блогер Джейк Пол отнюдь не похож на мальчика для битья. Молодой боец провел десять поединков по правилам бокса, в девяти из которых одержал победу. Ему удалось не только выстоять против знаменитого бойца UFC Нейта Диаза, но и победить его по сумме набранных очков.

Спортивный путь Джейка Пола начался в детстве. Юноша долго искал себя, менял занятия. Наибольших успехов он добился в борьбе, одержав несколько побед на национальном уровне. Затем молодой человек ударился в блогерство, написал книгу, стал звездой сериала и начал снимать музыкальные клипы.

В 2018 году Джейка пригласили принять участие в боксёрском турнире. На глазах у тысяч поклонников он отправил в технический нокаут в пятом раунде младшего брата известного блогера KSI – Дэджи. После победы Джейк внезапно заявил, что собирается стать профессиональным боксёром.

С тех пор прошло более пяти лет и Пол не просто посрамил хейтеров, которые скептически отзывались о его бойцовском таланте, но и побил Бена Аскрена, дважды снёс Тайрона Вудли, расправился с Андерсоном Силвой.

Как живет самый неоднозначный боксер современного спорта — в галерее «Рамблера».