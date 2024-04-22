В WADA озвучили разницу между решением по Валиевой и китайскими пловцами

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель назвал разницу между решением агентства по делу Камилы Валиевой и пловцами из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, концентрация запрещенного вещества в организме Валиевой была ниже, чем у спортсменов из Китая. Однако представитель WADA подчеркнул, что принципиальный момент состоит в другом.

«Принципиальный момент заключается в том, что в случае с Валиевой ничто не исключало того, что фармакологическая доза триметазидина не была принята за несколько дней до этого. В данном случае колебания отрицательных и положительных значений у тех спортсменов, которые были протестированы несколько раз, фактически исключали этот сценарий с фармакологической дозировкой, так что это существенное отличие от случая с Валиевой», — объяснил он.

Венцель также добавил, что объяснение Валиевой на выездной панели Спортивного арбитражного суда не было подкреплено фармакокинетикой и типичной картине выведения триметазидина из организма.

«Затем ее история, ее объяснение перешли к клубничному десерту от дедушки, который она съела ближе к допинг-контролю. И этому не было никаких доказательств, как это четко изложено в решении CAS по делу Валиевой. Принимая во внимание, что в данном случае мы имеем дело с триметазидином, который действительно был обнаружен на кухне отеля, где останавливались и питались спортсмены, и у нас не было доказательств какого-либо мошенничества или подбрасывания триметазидина, мы не могли бы обратиться в суд и попросить их сделать иной вывод без каких-либо доказательств», — добавил он.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.