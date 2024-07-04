Плющенко назвал сумму, за которую он готов устроить соревнования с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов к соревнованию против олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, если ему заплатят 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Плющенко подчеркнул, что озвучил эту сумму уже некоторое время назад, и с тех пор расценки не изменились. Кроме того, спортсмен также добавил, что поддерживает хорошую форму — именно на такой случай.

«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду. Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным. Для этого и восстанавливаю тройной аксель», — рассказал Плющенко.



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