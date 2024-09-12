В WADA прокомментировали сообщение о сокрытии заключения эксперта в деле Валиевой

Заявление о том, что руководство Всемирного антидопингового агентства скрыло заключение научного эксперта, который подтвердил версию фигуристы Камилы Валиевой о возможности заражения запрещенным препаратом через десерт, имеет ряд неточностей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе WADA.

Ранее Associated Press заявлял, что Всемирное антидопинговое агентство по запросу РУСАДА наняло бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи с просьбой написать свое заключение по делу Валиевой и он пришел к выводам, которые могли говорить в защиту россиянки. Однако WADA не дало ход результатам его эксперимента, и дело фигуристки рассматривалось в CAS без него.

Комментируя это, Всемирное антидопинговое агентство указало, что статья AP содержит «ряд фактических неточностей».

«В ходе разбирательства в суде первой инстанции независимым экспертом по заказу РУСАДА был проведен эксперимент. Таким образом, не WADA должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА — организацией, которая его заказала, и если да, то каким образом», — пояснили там.

Кроме того в агентстве заявили, что эксперимент не был частью их расследования и его руководство «не допускало необоснованного вмешательства в работу организации, которая является независимой в оперативном отношении».