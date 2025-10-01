Камила Валиева вернется в спорт

Российская фигуристка Камила Валиева собирается возобновить тренировки сразу же после окончания запрета со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в январе 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Помимо запрета на выступления, спортсменке также запретили официальные тренировки. Срок запрета истекает 25 октября.

По информации источника, Валиева планирует начать тренировки сразу после окончания запрета. При этом, она намерена тренироваться в школе Татьяны Навки «Наши Надежды».

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала возможное возвращение Валиевой на лед.