Ещё
С кем встречаются знаменитые игроки футбола
Далее:
Читайте также:
Ещё

С кем встречаются знаменитые игроки футбола 

Рамблер 3 часа назад
В нашей галерее звёзды футбола со своими жёнами и подругами.
1/10  Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.Об избраннице футболиста известно немного: родилась в Испании, была домработницей в Британии, вернувшись на родину, устроилась в магазин Gucci консультантом.
Фото:
2/10  Но факт остается фактом — 22-летняя пассия знаменитого форварда родила ему любимую дочь и тут же взлетела в топ-лист самых обсуждаемых женщин в мире.
Фото:
3/10  Шакира и Жерар Пике. Испанский защитник отводит угрозы от ворот национальной сборной, певица оберегает семью от излишнего шума в медийном пространстве. Недавно мир всколыхнула волна слухов о расставании пары, которые Пике изящно парировал, выложив видео с репетиции любимой девушки.
Фото:
4/10  Они встречаются с 2011 года, воспитывают двоих детей и настолько похожи друг на друга, что даже день рождения празднуют в один день — 2 февраля.
Фото:
5/10  Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Антонелла Рокуццо (Antonella Roccuzzo) не похожа на других подруг и жен футболистов. Супруге Лионеля Месси (Lionel Messi) не интересна модельная и телевизионная карьера, ее не привлекают вспышки фотокамер и красные ковровые дорожки.
Фото:
6/10  Зато она знает секреты семейного счастья. Пара вместе уже 10 лет и воспитывают двоих сыновей — пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео. В июне этого года Антонелла и Лео поженились в Росарио — в своем родном городе на севере Аргентины.
Фото:
7/10  Эдурне и Давид Де Хеа.Эдурне в родной Испании популярна не меньше своего знаменитого возлюбленного Давида Де Хеа (David de Gea), который входит в топ лучших вратарей мира. Испанка поет, ведет собственное телешоу, снимается для лучших глянцевых журналов страны и восхищает миллионы поклонников.
Фото:
8/10  Испанка поет, ведет собственное телешоу, снимается для лучших глянцевых журналов страны и восхищает миллионы поклонников.
Фото:
9/10  Дэвид Бекхэм и Виктория Бэкхем.Одна из самых красивых звездных пар вместе уже больше 15 лет. И это тот самый случай, когда жена «расцвела» рядом с мужем.
Фото:
10/10 
Фото:
Финальная часть Чемпионата Мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Кержаков вынес вердикт России на ЧМ24
Футболист спас журналистку ударом ноги37
Аргентина рискует остаться без Месси1
Российская спортсменка побила все возможные рекорды5
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение