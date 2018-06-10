С кем встречаются знаменитые игроки футбола 

1/10 Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.Об избраннице футболиста известно немного: родилась в Испании, была домработницей в Британии, вернувшись на родину, устроилась в магазин Gucci консультантом. @georginagio Фото:

2/10 Но факт остается фактом — 22-летняя пассия знаменитого форварда родила ему любимую дочь и тут же взлетела в топ-лист самых обсуждаемых женщин в мире. @georginagio Фото:

3/10 Шакира и Жерар Пике. Испанский защитник отводит угрозы от ворот национальной сборной, певица оберегает семью от излишнего шума в медийном пространстве. Недавно мир всколыхнула волна слухов о расставании пары, которые Пике изящно парировал, выложив видео с репетиции любимой девушки. Reuters Фото:

4/10 Они встречаются с 2011 года, воспитывают двоих детей и настолько похожи друг на друга, что даже день рождения празднуют в один день — 2 февраля. globallookpress.com Фото:

5/10 Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Антонелла Рокуццо (Antonella Roccuzzo) не похожа на других подруг и жен футболистов. Супруге Лионеля Месси (Lionel Messi) не интересна модельная и телевизионная карьера, ее не привлекают вспышки фотокамер и красные ковровые дорожки. Reuters Фото:

6/10 Зато она знает секреты семейного счастья. Пара вместе уже 10 лет и воспитывают двоих сыновей — пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео. В июне этого года Антонелла и Лео поженились в Росарио — в своем родном городе на севере Аргентины. Reuters Фото:

7/10 Эдурне и Давид Де Хеа.Эдурне в родной Испании популярна не меньше своего знаменитого возлюбленного Давида Де Хеа (David de Gea), который входит в топ лучших вратарей мира. Испанка поет, ведет собственное телешоу, снимается для лучших глянцевых журналов страны и восхищает миллионы поклонников. Reuters Фото:

8/10 Испанка поет, ведет собственное телешоу, снимается для лучших глянцевых журналов страны и восхищает миллионы поклонников. globallookpress.com Фото: