С кем встречаются знаменитые игроки футбола 

В нашей галерее звёзды футбола со своими жёнами и подругами.
1/10 Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.Об избраннице футболиста известно немного: родилась в Испании, была домработницей в Британии, вернувшись на родину, устроилась в магазин Gucci консультантом.
3/10 Шакира и Жерар Пике. Испанский защитник отводит угрозы от ворот национальной сборной, певица оберегает семью от излишнего шума в медийном пространстве. Недавно мир всколыхнула волна слухов о расставании пары, которые Пике изящно парировал, выложив видео с репетиции любимой девушки.
5/10 Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Антонелла Рокуццо (Antonella Roccuzzo) не похожа на других подруг и жен футболистов. Супруге Лионеля Месси (Lionel Messi) не интересна модельная и телевизионная карьера, ее не привлекают вспышки фотокамер и красные ковровые дорожки.
6/10 Зато она знает секреты семейного счастья. Пара вместе уже 10 лет и воспитывают двоих сыновей — пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео. В июне этого года Антонелла и Лео поженились в Росарио — в своем родном городе на севере Аргентины.
7/10 Эдурне и Давид Де Хеа.Эдурне в родной Испании популярна не меньше своего знаменитого возлюбленного Давида Де Хеа (David de Gea), который входит в топ лучших вратарей мира. Испанка поет, ведет собственное телешоу, снимается для лучших глянцевых журналов страны и восхищает миллионы поклонников.