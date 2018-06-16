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Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России
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В Госдуме ответили на призыв Климкина испортить ЧМ в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал призыв главы украинского МИД Павла Климкина испортить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
≥≥ Украина решила испортить ЧМ
«Такое заявление Климкина о том, чтобы испортить праздник, грозит серьёзной ответственностью. Он должен это понимать. Я видел на открытии Чемпионата украинских болельщиков, с украинским флагом, они радовались, а вокруг них сидели наши фанаты с российским флагом— это общий праздник. Все с радостью воспринимали гостеприимство наших соотечественников. Это было уникально, все поют песни, фотографируются. Это праздник людей, а не политиков. Если кто-то его попытается испортить, то ничего не произойдёт — организация замечательная, всё работает как часы», — отметил Чепа.
Ранее Климкин заявил, что украинская сторона должна испортить России праздник футбола.
RT на русском: последние новости
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