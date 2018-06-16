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На ЧМ в России произошло историческое событие
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На ЧМ в России произошло историческое событие 

Рамблер 1 час назад
Впервые на ЧМ был назначен пенальти при помощи видеосистемы.
1/8  На чемпионате мира по футболу сборная Франции одолела сборную Австралии со счетом 2:1
Фото:
2/8  В матче был зафиксирован исторический эпизод.
Фото:
3/8  Встреча прошла в Казани.
Фото:
4/8  Счет открыл форвард французов Антуан Гризманн. При этом ему помогла видеосистема, контролирующая происходящее на поле.
Фото:
5/8  Австралийцы неявно для судей нарушили правила в своей штрафной. Арбитр просмотрел видео эпизода и назначил пенальти, ставший историческим.
Фото:
6/8  Это первый пенальти на мировом чемпионате-2018, назначенный при помощи системы видеоповторов.
Фото:
7/8  Через несколько минут 11-метровый был назначен в противоположные ворота и австралиец Майл Единак сравнял счет. Французам удалось вырвать победу на 80-й минуте.
Фото:
8/8  Победный гол на счету Поля Погба.
Фото:
Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в 11 городах России, он продлится до 15 июля.
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