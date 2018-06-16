На ЧМ в России произошло историческое событие 

1/8 На чемпионате мира по футболу сборная Франции одолела сборную Австралии со счетом 2:1 globallookpress.com Фото:

2/8 В матче был зафиксирован исторический эпизод. Reuters Фото:

3/8 Встреча прошла в Казани. Reuters Фото:

4/8 Счет открыл форвард французов Антуан Гризманн. При этом ему помогла видеосистема, контролирующая происходящее на поле. Reuters Фото:

5/8 Австралийцы неявно для судей нарушили правила в своей штрафной. Арбитр просмотрел видео эпизода и назначил пенальти, ставший историческим. globallookpress.com Фото:

6/8 Это первый пенальти на мировом чемпионате-2018, назначенный при помощи системы видеоповторов. Reuters Фото:

7/8 Через несколько минут 11-метровый был назначен в противоположные ворота и австралиец Майл Единак сравнял счет. Французам удалось вырвать победу на 80-й минуте. globallookpress.com Фото: