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ЧМ подорвал веру британцев в собственные СМИ
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ЧМ подорвал веру британцев в собственные СМИ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Болельщики сборной Англии признались, что перестали верить британским СМИ после того, что увидели в России. Об этом пишет «Чемпионат».
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«Было много статей в Guardian о России. Но надо их читать сквозь строки — не всё может быть правдой. Так и оказалось. Мы были приятно удивлены увиденным в России. Единственная проблема — это знание языка», — признался английский болельщик, приехавший в Волгоград на матч сборных Англии и Туниса.
«Мы читали всё, что писали британские СМИ. Но сейчас, когда мы здесь, мы им не верим. Всё оказалось не так. Когда мы сюда ехали, мы не знали, чего ждать. Думали, что у нас могут быть проблемы, потому что мы англичане. Но с нами все очень милы и добры», — рассказал другой англичанин.
«Мы не верили ничему, что писали британские СМИ. Иначе бы мы сюда не приехали. Но вообще наши медиа постоянно пишут о таком перед крупными турнирами — где бы они ни проходили», — заметил третий.
Единственной серьезной проблемой болельщики, приехавшие в Волгоград, назвали мошек. Местные жители давно привыкли к сезонному нашествию мошкары, а иностранных гостей мошки буквально сводили с ума: «Это какой-то ужас — очень мешают!», — признались они.
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