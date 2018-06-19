ЧМ подорвал веру британцев в собственные СМИ

Болельщики сборной Англии признались, что перестали верить британским СМИ после того, что увидели в России. Об этом пишет «Чемпионат».

«Было много статей в Guardian о России. Но надо их читать сквозь строки — не всё может быть правдой. Так и оказалось. Мы были приятно удивлены увиденным в России. Единственная проблема — это знание языка», — признался английский болельщик, приехавший в Волгоград на матч сборных Англии и Туниса.

«Мы читали всё, что писали британские СМИ. Но сейчас, когда мы здесь, мы им не верим. Всё оказалось не так. Когда мы сюда ехали, мы не знали, чего ждать. Думали, что у нас могут быть проблемы, потому что мы англичане. Но с нами все очень милы и добры», — рассказал другой англичанин.

«Мы не верили ничему, что писали британские СМИ. Иначе бы мы сюда не приехали. Но вообще наши медиа постоянно пишут о таком перед крупными турнирами — где бы они ни проходили», — заметил третий.

Единственной серьезной проблемой болельщики, приехавшие в Волгоград, назвали мошек. Местные жители давно привыкли к сезонному нашествию мошкары, а иностранных гостей мошки буквально сводили с ума: «Это какой-то ужас — очень мешают!», — признались они.