Что это было? Удивительный финал Лиги чемпионов 

3/15 Однако на 31-й минуте нападающий и лучший бомбардир "красных" в нынешнем сезоне египтянин Мохамед Салах получил повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.
4/15 "Реал", который начинал матч тем же составом, что и финальную встречу с "Ювентусом" год назад, также не обошелся без потерь. На 37-й минуте защитник Начо Фернандес заменил получившего травму Даниэля Карвахаля.
6/15 "Реалу" удалось отодвинуть игру от своих ворот и провести несколько острых атак. На 43-й минуте нападающий "сливочных" Карим Бензема отправил мяч в ворота мерсисайдцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. На перерыв команды ушли с нулями на табло.