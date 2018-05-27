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Что это было? Удивительный финал Лиги чемпионов
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Что это было? Удивительный финал Лиги чемпионов 

Рамблер 2 часа назад
Футболисты мадридского «Реала» победили английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграли турнир. Сообщает РИА Новости
1/15  Встреча, прошедшая в Киеве в субботу, завершилась со счетом 3:1. У "Реала" голы забили Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бейл (64, 83). У "Ливерпуля" отличился Садио Мане (55).
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2/15  Перед игрой на арене выступила британская певица Дуа Липа. Матч активнее начали игроки английского клуба, и в первой половине тайма атаки "Ливерпуля" выглядели острее.
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3/15  Однако на 31-й минуте нападающий и лучший бомбардир "красных" в нынешнем сезоне египтянин Мохамед Салах получил повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.
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4/15  "Реал", который начинал матч тем же составом, что и финальную встречу с "Ювентусом" год назад, также не обошелся без потерь. На 37-й минуте защитник Начо Фернандес заменил получившего травму Даниэля Карвахаля.
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5/15  Тем не менее потеря "Ливерпуля" оказалась весомее.
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6/15  "Реалу" удалось отодвинуть игру от своих ворот и провести несколько острых атак. На 43-й минуте нападающий "сливочных" Карим Бензема отправил мяч в ворота мерсисайдцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
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7/15  С первых минут второго тайма "Реал" начал оказывать давление на ворота "красных", что вскоре принесло свои плоды.
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8/15  На 51-й минуте счет был открыт после грубой ошибки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в собственной штрафной, вводя мяч в игру, выбросил его прямо на ногу оказавшегося рядом Бензема.
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9/15  "Ливерпуль" отыгрался уже на 55-й минуте. После подачи с углового Деян Ловрен скинул мяч на Садио Мане, который с метра не промахнулся.
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После подачи с углового Деян Ловрен скинул мяч на Садио Мане, который с метра не промахнулся.
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