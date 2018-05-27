Что это было? Удивительный финал Лиги чемпионов 

1/15 Встреча, прошедшая в Киеве в субботу, завершилась со счетом 3:1. У "Реала" голы забили Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бейл (64, 83). У "Ливерпуля" отличился Садио Мане (55). Reuters Фото:

2/15 Перед игрой на арене выступила британская певица Дуа Липа. Матч активнее начали игроки английского клуба, и в первой половине тайма атаки "Ливерпуля" выглядели острее. РИА Новости Фото:

3/15 Однако на 31-й минуте нападающий и лучший бомбардир "красных" в нынешнем сезоне египтянин Мохамед Салах получил повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Reuters Фото:

4/15 "Реал", который начинал матч тем же составом, что и финальную встречу с "Ювентусом" год назад, также не обошелся без потерь. На 37-й минуте защитник Начо Фернандес заменил получившего травму Даниэля Карвахаля. РИА Новости Фото:

5/15 Тем не менее потеря "Ливерпуля" оказалась весомее. РИА Новости Фото:

6/15 "Реалу" удалось отодвинуть игру от своих ворот и провести несколько острых атак. На 43-й минуте нападающий "сливочных" Карим Бензема отправил мяч в ворота мерсисайдцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. На перерыв команды ушли с нулями на табло. Reuters Фото:

7/15 С первых минут второго тайма "Реал" начал оказывать давление на ворота "красных", что вскоре принесло свои плоды. РИА Новости Фото:

8/15 На 51-й минуте счет был открыт после грубой ошибки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в собственной штрафной, вводя мяч в игру, выбросил его прямо на ногу оказавшегося рядом Бензема. Reuters Фото: