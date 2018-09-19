Трагедия в семье Глушакова 

31-летний капитан «Спартака» Денис Глушаков решил развестись с супругой — Дарьей Глушаковой. Об этом сообщает портал Super.ru со ссылкой на адвоката Марину Дубровскую, к которой в ходе бракоразводного процесса обратился капитан «Спартака».
По словам Марины Дубровской, футболист уже довольно давно не живет с супругой Дарьей, а решение разойтись официально принял еще несколько месяцев назад.
«Хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену», — подчеркнула она.
Однако Дарья, по словам Дубровской, начала устраивать «постоянные провокации», например, ворвалась в сауну, где спортсмен отдыхал, и начала транслировать происходящее в интернет, обвиняя в измене его. Юрист отметила, что женщина, с которой в тот момент Глушаков проводил время, была не проституткой, а подругой его детства.
Собеседники в окружении спартаковца рассказали Super, что Дарья изменила ему примерно полгода назад, о чем Глушаков узнал случайно.