Трагедия в семье Глушакова 

1/12 Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков разводится с женой. Об этом сайту Super рассказала его адвокат Марина Дубровская Фото: instagram.com/glushak8

2/12 По словам адвоката, футболист уже довольно давно не живет с супругой Дарьей, а решение разойтись официально принял еще несколько месяцев назад Фото: instagram.com/glushak8

3/12 «Хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену», — подчеркнула она Фото: instagram.com/glushak8

4/12 Однако Дарья, по словам Дубровской, начала устраивать «постоянные провокации», например, ворвалась в сауну, где спортсмен отдыхал, и начала транслировать происходящее в интернет, обвиняя в измене его Фото: instagram.com/glushak8

5/12 Юрист отметила, что женщина, с которой в тот момент Глушаков проводил время, была не проституткой, а подругой его детства Фото: instagram.com/glushak8

6/12 Собеседники в окружении спартаковца рассказали Super, что Дарья изменила ему примерно полгода назад, о чем Глушаков узнал случайно Фото: instagram.com/glushak8

7/12 Футболист Денис Глушаков и Дарья Шеромченко поженились в 2009 году в Ростове-на-Дону, откуда оба родом. В ту пору Денис был полузащитником «Локомотива», а Дарья — обычной 19-летней студенткой Фото: instagram.com/glushak8

8/12 У пары подрастает двое детей — Валерия (2011 г.р.) и Александра (2016 г.р.). Фото: instagram.com/glushak8

9/12 Фото: instagram.com/glushak8

10/12 Фото: instagram.com/glushak8