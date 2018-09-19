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Трагедия в семье Глушакова
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Трагедия в семье Глушакова 

Рамблер 22 часа назад
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков разводится с женой. Об этом сайту Super рассказала его адвокат.
1/12  Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков разводится с женой. Об этом сайту Super рассказала его адвокат Марина Дубровская
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2/12  По словам адвоката, футболист уже довольно давно не живет с супругой Дарьей, а решение разойтись официально принял еще несколько месяцев назад
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3/12  «Хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену», — подчеркнула она
Фото:
4/12  Однако Дарья, по словам Дубровской, начала устраивать «постоянные провокации», например, ворвалась в сауну, где спортсмен отдыхал, и начала транслировать происходящее в интернет, обвиняя в измене его
Фото:
5/12  Юрист отметила, что женщина, с которой в тот момент Глушаков проводил время, была не проституткой, а подругой его детства
Фото:
6/12  Собеседники в окружении спартаковца рассказали Super, что Дарья изменила ему примерно полгода назад, о чем Глушаков узнал случайно
Фото:
7/12  Футболист Денис Глушаков и Дарья Шеромченко поженились в 2009 году в Ростове-на-Дону, откуда оба родом. В ту пору Денис был полузащитником «Локомотива», а Дарья — обычной 19-летней студенткой
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8/12  У пары подрастает двое детей — Валерия (2011 г.р.) и Александра (2016 г.р.).
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31-летний капитан «Спартака» Денис Глушаков решил развестись с супругой — Дарьей Глушаковой. Об этом сообщает портал Super.ru со ссылкой на адвоката Марину Дубровскую, к которой в ходе бракоразводного процесса обратился капитан «Спартака».
По словам Марины Дубровской, футболист уже довольно давно не живет с супругой Дарьей, а решение разойтись официально принял еще несколько месяцев назад.
«Хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену», — подчеркнула она.
Однако Дарья, по словам Дубровской, начала устраивать «постоянные провокации», например, ворвалась в сауну, где спортсмен отдыхал, и начала транслировать происходящее в интернет, обвиняя в измене его. Юрист отметила, что женщина, с которой в тот момент Глушаков проводил время, была не проституткой, а подругой его детства.
Собеседники в окружении спартаковца рассказали Super, что Дарья изменила ему примерно полгода назад, о чем Глушаков узнал случайно.
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