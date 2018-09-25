Аршавин не отец моим детям: Барановская шокировала фанатов

Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская обвинила экс-капитана сборной России в том, что тот не желает видеть их общих детей. Женщина воспитывает двух сыновей и дочь, которых родила в гражданском браке с футболистом, однако утверждает, что после расставания в 2013 году игрок больше не желает интересоваться их судьбой.

О недовольстве Барановской стало известно после того, как она опубликовала в инстаграме фотографию со своей новой книгой, оставив к ней ностальгическую подпись:

«Тот же угол, только справа… Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи? Или просто все в жизни ходит по кругу?»

Напомним, знакомство молодых людей состоялось на Невском проспекте, куда Юлия вышла прогуляться с подругой после того, как какие-то хулиганы поцарапали ее машину и девушке захотелось немного отвлечься от грустных мыслей. Там же вышел подышать свежим воздухом Аршавин — тогда подающий надежды игрок «Зенита» . Так случай свел Барановскую с ее будущим супругом, с которым они вскоре начали жить вместе, а через два года после знакомства впервые стали родителями.

Под этим снимком набралось огромное количество комментариев, среди которых многие выражали удивление тем фактом, что Барановская до сих пор вспоминает бывшего мужа.

Кто-то даже прямо поинтересовался: «Почему вы до сих пор ждете, что папа ваших детей вернется?»

Судя по всему, воспоминания об этой истории ввели женщину в ностальгическое состояние, и на бестактный вопрос подписчика о возвращении Аршавина Барановская отреагировала довольно резко.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?

На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается», — рассудила Барановская в комментариях.

Также телеведущая заверила, что у нее нет никаких проблем с личной жизнью, видимо, намекая на то, что такая бурная реакция никак не связана с одиночеством и объясняется лишь беспокойством за детей.

«На самом деле, выйти замуж в этом году я могла несколько раз. Но жизнь преподнесла мне много уроков, которые я успела выучить вовремя.

У меня была близкая подруга, которая очень хотела замуж — и вышла, а через год или два развелась, и это был полный кошмар. Так что я хочу не выйти замуж, а встретить человека, с которым смогу прожить всю жизнь. Это должен быть такой мужчина, с которым я захочу засыпать и просыпаться. Главное — просыпаться! И не один раз, а каждый день», — приводит слова Барановской 7days.ru.

Также писательница подчеркнула, что в следующих серьезных отношениях обязательно настоит на официальном браке, «никакого гражданского».

«Я абсолютно точно знаю, что мужчина для меня — это ответственность. Все остальное не важно. Ну а пока мне важнее быть счастливой, чем быть замужем», — подытожила Юлия.

Напомним, Аршавин сейчас состоит в официальном браке с журналисткой Алисой Казьминой , ради романа с которой он покинул Барановскую, когда та была беременна их третьим ребенком. У пары уже есть общий ребенок — дочь Есеня.

Кроме того, супруги воспитывают двух детей Казьминой от прошлого брака.

Женщина выкладывала в своем инстаграме фотографию, на которой Аршавин учит ее сына и дочь от предыдущего мужа кататься на роликах, с подписью «Весело живем». При этом поклонники футболиста периодически продолжают вспоминать его семью с Барановской.

Так, под одной из последних публикаций в инстаграме Казьминой, на которой Аршавин с дочкой Есеней прогуливаются по полю, подписчики посетовали на то, что он не уделяет внимания своим старшим детям.

«Жаль, конечно, что не для всех своих детей он такой», — отметил один из пользователей.

«А на первых деток ему все равно?» — вторил ему другой.

Уставшая от подобных комментариев Алиса не стала скрывать своего раздражения.

«Все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете», — резко ответила супруга футболиста.

После этого Казьмина заявила, что больше не будет размещать фото в инстаграме и закрыла доступ к своей странице.