Падшие кумиры 

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Рамблер
3 часа назад
Комментарии
7
Нападающий ФК «Зенит»
Александр Кокорин
и полузащитник «Краснодара»
Павел Мамаев
избили посетителя кофейни в Москве, передает Telegram-канал Mash. Мы решили вспомнить наиболее резонансные преступления с участием российских и зарубежных спортсменов.
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