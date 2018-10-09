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Падшие кумиры
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Падшие кумиры 

Рамблер 3 часа назад
Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили посетителя кофейни в Москве, передает Telegram-канал Mash. Мы решили вспомнить наиболее резонансные преступления с участием российских и зарубежных спортсменов.
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