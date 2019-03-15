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Девушка Роналду Джорджина Родригес показала фото в бикини 

Рамблер 38 минут назад
Джорджина Родригес решила попробовать себя в качестве бикини-модели. Девушка заключила контракт с итальянским брендом Yamamay. В Instagram она опубликовала результат первой съемки.
«Спасибо, что выбрали меня и доверили мне быть частью вашей замечательной семьи», — написала Родригес в Instagram.
Роналду и Родригес состоят в отношениях уже несколько лет, модель родила ребенка от футболиста. Стоит отметить, что в их семье воспитываются четверо детей, трое из которых были рождены от суррогатной матери.
Футбол , Фото
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