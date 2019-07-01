Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Домогательства закончились адом 

Рамблер 3 часа назад
Модель Мерхан Келлер, которая ранее обвинила в домогательствах полузащитника сборной Египта Амра Уарду, раскритиковала нападающего Мохамеда Салаха. Лидер египетской сборной заявил, что к женщинам нужно относиться с уважением, но призвал «не отправлять сразу на гильотину» провинившегося. Так он поддержал своего партнера по команде.
Девушка посетовала, что Салах влез в эту ситуацию и призвала футболиста думать о своей карьере, сообщает Sport24.ru.
«Салах — бог в Египте. В буквальном смысле слова. К нему относятся не как к простому футболисту. Он же бог и не может ошибаться. Из-за этого я в опасности. Я не могу поехать в страну, если захочу навестить семью. Люди будут бросаться на меня на улицах. Вы знаете, что такое футбольные фанаты, а египетские — в 100 раз хуже».
Салах на данный момент является одним из самых известных людей в мире. Такие слова подталкивают людей к домогательствам. Не представляете, сколько сообщений с ненавистью и угроз я получаю. Видеть себя в мемах и комиксах — это ужасно, когда все подшучивают над тобой и отвлекаются от главной проблемы», — цитирует модель Mirror.
Комментарии19
Футбол , Фото , Мохамед Салах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бегунья с повышенным тестостероном выдвинула ультиматум
Глава UFC раскритиковал подражателей Макгрегора
Российский боец бросил вызов другу Нурмагомедова
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ1
«Реал» предлагает «Ливерпулю» Асенсио в обмен на Мане
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение