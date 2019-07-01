Домогательства закончились адом

Модель Мерхан Келлер, которая ранее обвинила в домогательствах полузащитника сборной Египта Амра Уарду, раскритиковала нападающего Мохамеда Салаха . Лидер египетской сборной заявил, что к женщинам нужно относиться с уважением, но призвал «не отправлять сразу на гильотину» провинившегося. Так он поддержал своего партнера по команде.

Девушка посетовала, что Салах влез в эту ситуацию и призвала футболиста думать о своей карьере, сообщает Sport24.ru.

«Салах — бог в Египте. В буквальном смысле слова. К нему относятся не как к простому футболисту. Он же бог и не может ошибаться. Из-за этого я в опасности. Я не могу поехать в страну, если захочу навестить семью. Люди будут бросаться на меня на улицах. Вы знаете, что такое футбольные фанаты, а египетские — в 100 раз хуже».

Салах на данный момент является одним из самых известных людей в мире. Такие слова подталкивают людей к домогательствам. Не представляете, сколько сообщений с ненавистью и угроз я получаю. Видеть себя в мемах и комиксах — это ужасно, когда все подшучивают над тобой и отвлекаются от главной проблемы», — цитирует модель Mirror.