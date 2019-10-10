Знакомьтесь, женская сборная России!

Родилась на хуторе в Краснодарском крае, с 11-12 лет занималась конным спортом. Об этом рассказал Чемпионат.com. Позже увлеклась футболом. Первоначально играла в поле, любила забивать голы. Затем по просьбе тренера встала на ворота и поняла, что не давать нападающим забивать голы — ещё круче.

Анна родом из Алтайского края. В детстве успела поиграть в волейбол и баскетбол.

Помимо высокого роста и уверенной игры «на втором этаже» у Ани в арсенале есть и другое оружие — пушечные удары со штрафных.

Любовь к футболу проявились ещё в детстве. Мама запрещала Ане ходить на тренировки, но девочка убегала на них тайком. Сейчас Кожникова одна из ключевых игроков сборной России

Стала победительницей третьего, последнего, сезона спортивно-экстремального телешоу «Жестокие игры».

Алина Мягкова, защитник («Маунт-Плезант» США)

Алина изучает медицину в США в Central Michigan University и играет за женскую футбольную команду университета.

В игре сборной России против Эстонии Алина забила свой первый гол в профессиональном футболе.

В одном из матчей за кемеровский «Кузбасс» сыграла в нападении и забила все восемь голов своей команды, что до сих пор является рекордом лиги.

В 2014 году журнал FHM включил Ксению в топ-100 самых сексуальных девушек планеты.

Марина — одна из немногих игроков сборной, выступающих за границей. Девушка выступает сразу за три российские футбольные сборные — по большому, мини-футболу и пляжному футболу.

Марина была признана лучшим игроком мира по пляжному футболу среди женщин 2018 года. В этом же году она стала самой ценной футболисткой Кубка Европы.

До футбола, Надежда серьёзно занималась горными лыжами. Девушка

не раз пробовала себя в качестве модели — снималась для Cosmopolitan и Mercedes Magazine.

Яна Шеина, полузащитник («Локомотив» Москва)

В младшей школе Яна параллельно занималась танцами и футболом.

В команде юную полузащитницу называют Янчик.

Нелли Коровкина, нападающий («Локомотив» Москва)

Нелли — лучший бомбардир чемпионата России.

До весны 2018 года, когда Нелли снова начали вызывать в сборную, она боялась летать на самолетах. Из-за аэрофобии девушка даже пропустила Универсиаду, хотя прошла все сборы.

Лина Якупова, нападающий («Локомотив» Москва)

В детстве Лина занималась вольной борьбой в родном городе Гулькевичи Краснодарского края.

В 2013 году Лина расторгла контракт с «Кубаночкой» и приняла решение завершить игровую карьеру. Переехала в Москву и устроилась на работу администратором в фитнес-клуб. Девушка продолжала играть за любительские команды. Затем она прошла обучение в центре подготовки специалистов.