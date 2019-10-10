Знакомьтесь, женская сборная России! 

Татьяна Щербак, вратарь («Кубаночка» Краснодар)
Родилась на хуторе в Краснодарском крае, с 11-12 лет занималась конным спортом. Об этом рассказал Чемпионат.com. Позже увлеклась футболом. Первоначально играла в поле, любила забивать голы. Затем по просьбе тренера встала на ворота и поняла, что не давать нападающим забивать голы — ещё круче.
Анна Беломытцева, защитник («Локомотив» Москва)
Анна родом из Алтайского края. В детстве успела поиграть в волейбол и баскетбол.
Помимо высокого роста и уверенной игры «на втором этаже» у Ани в арсенале есть и другое оружие — пушечные удары со штрафных.
Анна Кожникова, защитник («Локомотив» Москва)
Любовь к футболу проявились ещё в детстве. Мама запрещала Ане ходить на тренировки, но девочка убегала на них тайком. Сейчас Кожникова одна из ключевых игроков сборной России.
Стала победительницей третьего, последнего, сезона спортивно-экстремального телешоу «Жестокие игры».
Алина Мягкова, защитник («Маунт-Плезант» США)
Алина изучает медицину в США в Central Michigan University и играет за женскую футбольную команду университета.
В игре сборной России против Эстонии Алина забила свой первый гол в профессиональном футболе.
Ксения Коваленко, защитник (ЦСКА Москва)
В одном из матчей за кемеровский «Кузбасс» сыграла в нападении и забила все восемь голов своей команды, что до сих пор является рекордом лиги.
В 2014 году журнал FHM включил Ксению в топ-100 самых сексуальных девушек планеты.
Марина Фёдорова, полузащитник («Реал Бетис» Испания)
Марина — одна из немногих игроков сборной, выступающих за границей. Девушка выступает сразу за три российские футбольные сборные — по большому, мини-футболу и пляжному футболу.
Марина была признана лучшим игроком мира по пляжному футболу среди женщин 2018 года. В этом же году она стала самой ценной футболисткой Кубка Европы.
Надежда Смирнова, полузащитник (ЦСКА Москва)
До футбола, Надежда серьёзно занималась горными лыжами. Девушка
не раз пробовала себя в качестве модели — снималась для Cosmopolitan и Mercedes Magazine.
Яна Шеина, полузащитник («Локомотив» Москва)
В младшей школе Яна параллельно занималась танцами и футболом.
В команде юную полузащитницу называют Янчик.
Нелли Коровкина, нападающий («Локомотив» Москва)
Нелли — лучший бомбардир чемпионата России.
До весны 2018 года, когда Нелли снова начали вызывать в сборную, она боялась летать на самолетах. Из-за аэрофобии девушка даже пропустила Универсиаду, хотя прошла все сборы.
Лина Якупова, нападающий («Локомотив» Москва)
В детстве Лина занималась вольной борьбой в родном городе Гулькевичи Краснодарского края.
В 2013 году Лина расторгла контракт с «Кубаночкой» и приняла решение завершить игровую карьеру. Переехала в Москву и устроилась на работу администратором в фитнес-клуб. Девушка продолжала играть за любительские команды. Затем она прошла обучение в центре подготовки специалистов.
После обучения на тренера Лину пригласили в штаб женской юниорской сборной девчонок 2000 и 2001 года рождения. Там она познакомилась со своими будущими одноклубницами — Яной Шеиной и Кристиной Черкасовой. Далее Якупова возобновила карьеру игрока и попала в сборную России!