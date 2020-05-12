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Байер Байер

Самая сексуальная спортивная телеведущая 

Александр Котлеткин 4 часа назад
Телеведущая Анхелика Камачо прославилась благодаря выдающимся формам и любовью к футболу. Она стала известной ещё во время молодёжного чемпионата мира в Колумбии в 2011 году. Яркая внешность девушки покорила сердца многих футбольных болельщиков. Сама Анхелика смело называет себя «женщиной в мировом футболе». Об этом сообщает Чемпионат.com.
Красотка поддерживает такие футбольные клубы, как «Барселона» и «Реал». На своей странице в Instagram Камачо часто выкладывает фотографии в футболке Лионеля Месси. Анхелика также занимается модельной карьерой. Ее фотосессия для журнала Soho помогла ей удостоиться звания «самая привлекательная болельщица футбола». А Колумбии девушку ласково прозвали «пышечкой».
Видео дня. Легенда тяжелоатлетики Ильин уходит из спорта
Футбол , Фото , Лионель Месси , Реал
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