Самая сексуальная спортивная телеведущая 

Телеведущая Анхелика Камачо прославилась благодаря выдающимся формам и любовью к футболу. Она стала известной ещё во время молодёжного чемпионата мира в Колумбии в 2011 году. Яркая внешность девушки покорила сердца многих футбольных болельщиков. Сама Анхелика смело называет себя «женщиной в мировом футболе». Об этом сообщает Чемпионат.com.

Красотка поддерживает такие футбольные клубы, как «Барселона» и «Реал» . На своей странице в Instagram Камачо часто выкладывает фотографии в футболке Лионеля Месси . Анхелика также занимается модельной карьерой. Ее фотосессия для журнала Soho помогла ей удостоиться звания «самая привлекательная болельщица футбола». А Колумбии девушку ласково прозвали «пышечкой».