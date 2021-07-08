В Сети обрадовались уходу Черчесова

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«Ну и славненько, наконец то возобладал вполне здравый смысл в РФС...теперь надеюсь не промажут с тренером который 90% успех команды я за Бердыева.», - написал пользователь, назвавший себя «деменция Байдена».



«Ну наконец-то приняли правильное решение с этим недофудболистом, теперь разогнать всех так называемых "ведущих" футболистов недокоманды и набрать молодых ребят!!!», - написал armagedons armagedonsov.



«Это хорошо, но мало. Уйти должна вся команда и все чиновники от спорта во главе с министром», - категорично заявил «Барон Унгерн».

Но нашлись и те, кто посчитал, что любой новый тренер будет таким же, как и Черчесов, поэтому его уход ничего не даст.

«А какой смысл? Новый тренер такой же будет. Бабло срубит и ответственности никакой», - считает комментатор под ником «!!».

Отметим, что в сообщении на сайте команды подчеркивается, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение по поводу расторжения контракта совместно с Черчесовым.

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что организация начала поиск кандидатов на пост главного тренера.

Напомним, Черчесов стал главой национальной сборной в августе 2016 года. Под его руководством российские спортсмены вышли в четвертьфинал Чемпионата мира 2018 года.

На Евро-2020 команда России не вышла из группы, заняв в ней последнее место с тремя очками.