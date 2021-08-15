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Олимпиада-2020

Умер футболист-легенда Герд Мюллер

Александр Котлеткин
57 минут назад

Умер Герд Мюллер — один из лучших бомбардиров в истории футбола. Германскому футболисту, чемпиону мира и Европы было 75 лет.

Умер Герд Мюллер — один из лучших бомбардиров в истории футбола.
1/9 Умер Герд Мюллер — один из лучших бомбардиров в истории футбола.
Фото: Reuters
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Германскому футболисту, чемпиону мира и Европы было 75 лет.
2/9 Германскому футболисту, чемпиону мира и Европы было 75 лет.
Фото: Reuters
О смерти бывшего нападающего «Баварии» и сборной Германии сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
3/9 О смерти бывшего нападающего «Баварии» и сборной Германии сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Фото: Reuters
Причина ухода именитого спортсмена из жизни пока не объявлена. СМИ пишут, что в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.
4/9 Причина ухода именитого спортсмена из жизни пока не объявлена. СМИ пишут, что в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.
Фото: Reuters
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Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ.
5/9 Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ.
Фото: Reuters
Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».
6/9 Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».
Фото: Reuters
На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную.
7/9 На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную.
Фото: Reuters
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Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги, — информирует издание sport-express.
8/9 Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги, — информирует издание sport-express.
Фото: Reuters
Герд Мюллер и Томас Мюллер
9/9 Герд Мюллер и Томас Мюллер
Фото: Reuters

О смерти бывшего нападающего «Баварии» и сборной Германии сообщила пресс-служба мюнхенского клуба. Причина ухода именитого спортсмена из жизни пока не объявлена. СМИ пишут, что в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».

На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги, — информирует издание sport-express.

Футбол,Фото,Герд Мюллер,СПОРТ-ЭКСПРЕСС,
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