Умер Герд Мюллер — один из лучших бомбардиров в истории футбола. Германскому футболисту, чемпиону мира и Европы было 75 лет.

1/9 Умер Герд Мюллер — один из лучших бомбардиров в истории футбола. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Германскому футболисту, чемпиону мира и Европы было 75 лет. Фото: Reuters 3/9 О смерти бывшего нападающего «Баварии» и сборной Германии сообщила пресс-служба мюнхенского клуба. Фото: Reuters 4/9 Причина ухода именитого спортсмена из жизни пока не объявлена. СМИ пишут, что в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Фото: Reuters 6/9 Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч». Фото: Reuters 7/9 На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги, — информирует издание sport-express. Фото: Reuters 9/9 Герд Мюллер и Томас Мюллер Фото: Reuters

О смерти бывшего нападающего «Баварии» и сборной Германии сообщила пресс-служба мюнхенского клуба. Причина ухода именитого спортсмена из жизни пока не объявлена. СМИ пишут, что в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».