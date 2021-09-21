"Дзюба отказался ассоциировать себя с неудачами Карпина"

"Я думаю, что вполне естественно, что Дзюба в достаточно корректной форме отказался выступать именно с Карпиным. И себя ассоциировать с возможными неудачами. Сборная сейчас не в лучшей форме. Мы с трудом отбиваемся от Мальты и от Кипра, то что будет дальше - предположить сложно".