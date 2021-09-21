"Дзюба отказался ассоциировать себя с неудачами Карпина"

Отказ Артема Дзюбы продолжать выступать в составе российской сборной может быть связан с его нежеланием ассоциироваться с будущими неуспехами команды. Таким мнением с "Рамблером" поделился футбольный журналист Андрей Малосолов.
"Я думаю, что вполне естественно, что Дзюба в достаточно корректной форме отказался выступать именно с Карпиным. И себя ассоциировать с возможными неудачами. Сборная сейчас не в лучшей форме. Мы с трудом отбиваемся от Мальты и от Кипра, то что будет дальше - предположить сложно".
Малосолов также отметил долгосрочный конфликт между тренером сборной России Валерием Карпиным и Артемом Дзюбой.
"Я думаю, что конфликт между конфликт между Дзюбой и Карпиным был достаточно длинным и тяжелым, по крайней мере для Дзюбы".
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба отказался выступать за сборную России по футболу на отборочных матчах Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Свой отказ он объяснил тем, что не восстановил свою форму и не сможет "помочь сборной на 100%".