Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»

«Зенит» на домашней арене в Санкт-Петербурге нанес разгромное поражение шведскому «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0. Уже на девятой минуте отличился Клаудиньо. Далер Кузяев удвоил преимущество в начале второго тайма, а Алексей Сутормин на 80-й минуте сделал счет разгромным. Поставил точку в игре Вендел, отправивший мяч в ворота соперника в добавленное время. Этот результат стал для петербургской команды самым крупным за всю историю выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.