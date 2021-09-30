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Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»

Газета.Ru
1 час назад

«Зенит» на домашней арене в Санкт-Петербурге нанес разгромное поражение шведскому «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0. Уже на девятой минуте отличился Клаудиньо. Далер Кузяев удвоил преимущество в начале второго тайма, а Алексей Сутормин на 80-й минуте сделал счет разгромным. Поставил точку в игре Вендел, отправивший мяч в ворота соперника в добавленное время. Этот результат стал для петербургской команды самым крупным за всю историю выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

Игроки ФК «Зенит» празднуют победу после матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
1/17 Игроки ФК «Зенит» празднуют победу после матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
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Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
2/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Dmitry Lovetsky/AP
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
3/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
4/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Dmitry Lovetsky/AP
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Главный судья матча Анастасиос Сидиропулос показывает красную карточку игроку ФК «Мальмё» Анелю Ахмедходжичу во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
5/17 Главный судья матча Анастасиос Сидиропулос показывает красную карточку игроку ФК «Мальмё» Анелю Ахмедходжичу во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
6/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
7/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
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Вратарь ФК «Зенит» Станислав Крицюк во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
8/17 Вратарь ФК «Зенит» Станислав Крицюк во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
Игрок ФК «Мальмё» Велько Бирманчевич и игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин (справа) во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
9/17 Игрок ФК «Мальмё» Велько Бирманчевич и игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин (справа) во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
10/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Dmitry Lovetsky/AP
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Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
11/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
12/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
13/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
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Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
14/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
15/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Dmitry Lovetsky/AP
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак после матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
16/17 Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак после матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Dmitry Lovetsky/AP
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Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
17/17 Во время матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»

Сине-бело-голубые прервали восьмиматчевую серию без побед: последний раз «Зенит» одержал победу в Лиге чемпионов, обыграв французский «Лион» 27 августа 2019 года.

Футбол,Фото,Далер Кузяев,Алексей Сутормин,Зенит,
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