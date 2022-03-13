«Челси» обратился к правительству Великобритании

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» обратилось к правительству Великобритании с просьбой смягчить ограничительные меры, наложенные на «аристократов» через его владельца российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на издание The Telegraph.

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В частности, «Челси» попросил отменить запрет на продажу билетов. Отмечается, что в этом вопросе правительство Соединенного Королевства с высокой долей вероятности не пойдет навстречу футболистам.

По другому вопросу, отмене запрета на трансферы и продление контрактов с футболистами, власти, возможно, согласятся на компромисс.