«Челси» обратился к правительству Великобритании

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» обратилось к правительству Великобритании с просьбой смягчить ограничительные меры, наложенные на «аристократов» через его владельца российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на издание The Telegraph.
В частности, «Челси» попросил отменить запрет на продажу билетов. Отмечается, что в этом вопросе правительство Соединенного Королевства с высокой долей вероятности не пойдет навстречу футболистам.
По другому вопросу, отмене запрета на трансферы и продление контрактов с футболистами, власти, возможно, согласятся на компромисс.
Ранее сообщалось, что «аристократы» в настоящее время находятся в очень тяжелом положении. В частности, в ближайшее время они потеряют от £ 15 млн до £ 17 млн из-за запрета на продажу билетов и футболок.