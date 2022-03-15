Дзюба заявил о готовности играть в сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил свое желание выступать за сборную России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — сказал Дзюба.
Ранее стало известно, что нападающий «Зенита» попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на учебно-тренировочный сбор в марте 2022 года из-за событий на Украине. Дзюба объяснил свою просьбу тем, что в Незалежной у него проживает много родственников.
Напомним, что сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. 15 марта тренерский штаб национальной команды назвал состав, в который вошли 27 футболистов.