Самые дорогие футболисты 2021 года

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

На второй строчке рейтинга расположился полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Филип Фоден. Его талант специалисты оценили в €152,6 млн.