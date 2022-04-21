Самые дорогие футболисты 2021 года

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил ежегодный рейтинг самых дорогих футболистов из топ-5 лиг Европы.
Первое место занял 21-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Молодого футболиста эксперты оценили в €166,4 млн.
На второй строчке рейтинга расположился полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Филип Фоден. Его талант специалисты оценили в €152,6 млн.
Тройку лидеров замыкает нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Стоимость Холанда составляет €142,5 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира в 2021 году – в галерее «Рамблера».