Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
2 часа назад

Самые дорогие футболисты 2021 года

Александр Котлеткин

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил ежегодный рейтинг самых дорогих футболистов из топ-5 лиг Европы.

1/10 Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал») — €166,4 млн
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 Филип Фоден (Англия, «Манчестер Сити») — €152,6 млн
Фото: Reuters
3/10 Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд) — €142,5 млн
Фото: Reuters
4/10 Мэйсон Гринвуд (Англия, «Манчестер Юнайтед») — €133,9 млн
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 Флориан Вирц (Германия, «Байер») — €133 млн
Фото: Reuters
6/10 Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) — €130,1 млн
Фото: Reuters
7/10 Альфонсо Дейвис (Канада, «Бавария») — €122,3 млн
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити») — €120,5 млн
Фото: Reuters
9/10 Педри (Испания, «Барселона») — €118 млн
Фото: Reuters
10/10 Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона») — €115,2 млн
Фото: Reuters

Первое место занял 21-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Молодого футболиста эксперты оценили в €166,4 млн.

На второй строчке рейтинга расположился полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Филип Фоден. Его талант специалисты оценили в €152,6 млн.

Тройку лидеров замыкает нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Стоимость Холанда составляет €142,5 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира в 2021 году – в галерее «Рамблера».

Футбол,Фото,Филип Фоден,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители