Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Форвард Артем Дзюба сообщил в своем Telegram-канале, что уходит из футбольного клуба «Зенит». Об этом пишет «Спорт-экспресс».
«Питер, спасибо за всё!», - поблагодарил Артем Дюзма.
В посте он добавил видео, в котором супергерой комиксов Marvel Дэдпул рассказывает о всех важных событиях в жизни петербургского клуба за тот период, когда Дзюба играл в нем. На заднем фоне заметен стадион «Газпром Арена».
В конце ролика футболист снимает маску и обращается к болельщикам. Кроме того, он заявляет, что настало время идти дальше.
«Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», - уточняет Дзюба.
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил ранее, что с футболистом ведутся переговоры «о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде». Он подчеркнул, что у спортсмена «есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно».