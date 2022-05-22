Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Форвард Артем Дзюба сообщил в своем Telegram-канале, что уходит из футбольного клуба «Зенит». Об этом пишет «Спорт-экспресс».

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«Питер, спасибо за всё!», - поблагодарил Артем Дюзма.

В посте он добавил видео, в котором супергерой комиксов Marvel Дэдпул рассказывает о всех важных событиях в жизни петербургского клуба за тот период, когда Дзюба играл в нем. На заднем фоне заметен стадион «Газпром Арена».

В конце ролика футболист снимает маску и обращается к болельщикам. Кроме того, он заявляет, что настало время идти дальше.

«Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», - уточняет Дзюба.