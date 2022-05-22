Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Елена Прошина

Форвард Артем Дзюба сообщил в своем Telegram-канале, что уходит из футбольного клуба «Зенит». Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Дзюба объявил об уходе из «Зенита»
Фото: кадр видеокадр видео

«Питер, спасибо за всё!», - поблагодарил Артем Дюзма.

В посте он добавил видео, в котором супергерой комиксов Marvel Дэдпул рассказывает о всех важных событиях в жизни петербургского клуба за тот период, когда Дзюба играл в нем. На заднем фоне заметен стадион «Газпром Арена».

Дзюба не согласился на трехкратное понижение зарплаты в «Зените»

В конце ролика футболист снимает маску и обращается к болельщикам. Кроме того, он заявляет, что настало время идти дальше.

«Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», - уточняет Дзюба.

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил ранее, что с футболистом ведутся переговоры «о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде». Он подчеркнул, что у спортсмена «есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно».

Футбол,Артем Дзюба,Александр Медведев,Зенит,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители