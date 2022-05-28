Абрамович прокомментировал продажу «Челси»

Российский предприниматель Роман Абрамович на официальном сайте «Челси» опубликовал заявление, в котором подвел итоги своего многолетнего управления английским футбольным клубом. Он отметил, что гордится тем, что был «частью клуба».
«Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор как я пришел в «Челси» почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб... Быть частью этого клуба — это честь на всю оставшуюся жизнь. Это наследие, которое мы создали вместе», - подчеркнул Роман Абрамович.
Он рассказал также, что поиски нового владельца клуба, которому можно было бы безбоязненно передать бразды правления, завершены.
«Моя цель состояла в том, чтобы следующий владелец обладал мышлением, которое обеспечит успех мужской и женской команде, а также волей и стремлением продолжать развивать и другие ключевые аспекты клуба. Я рад, что этот поиск теперь завершился успешно», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что на сайте «Челси» опубликовано заявление, в котором подтверждается продажа клуба консорциуму Тодда Боули.