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55 минут назад

Абрамович прокомментировал продажу «Челси»

Елена Прошина

Российский предприниматель Роман Абрамович на официальном сайте «Челси» опубликовал заявление, в котором подвел итоги своего многолетнего управления английским футбольным клубом. Он отметил, что гордится тем, что был «частью клуба».

Абрамович прокомментировал продажу «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор как я пришел в «Челси» почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб... Быть частью этого клуба — это честь на всю оставшуюся жизнь. Это наследие, которое мы создали вместе», - подчеркнул Роман Абрамович.

Он рассказал также, что поиски нового владельца клуба, которому можно было бы безбоязненно передать бразды правления, завершены.

«Моя цель состояла в том, чтобы следующий владелец обладал мышлением, которое обеспечит успех мужской и женской команде, а также волей и стремлением продолжать развивать и другие ключевые аспекты клуба. Я рад, что этот поиск теперь завершился успешно», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что на сайте «Челси» опубликовано заявление, в котором подтверждается продажа клуба консорциуму Тодда Боули.

Футбол,Тодд Боули,Роман Абрамович,
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