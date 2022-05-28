Абрамович прокомментировал продажу «Челси»

«Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор как я пришел в «Челси» почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб... Быть частью этого клуба — это честь на всю оставшуюся жизнь. Это наследие, которое мы создали вместе», - подчеркнул Роман Абрамович.