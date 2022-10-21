«Тен Хаг несет полную ответственность за все это. Если ты не планируешь выпускать Роналду на поле, то не рискуй – не стоит постоянно держать его в запасе. А тен Хаг часто делал это. Иногда он находил объяснения, но вообще это не имеет значения.



Тен Хаг относится к Криштиану Роналду точно так же, как и к любому другому игроку в команде, и это проблема! Это не просто какой-то там игрок. Относиться к Роналду так – это скандал. Если ты не хочешь видеть его в команде, то должен был сказать об этом. Работая с этим игроком, нужно многое учитывать. Если ты хочешь выпнуть его из команды, то договоритесь о расторжении контракта и скажите ему на старте сезона: «Мы на тебя не рассчитываем». Но нельзя создавать вокруг него такую ситуацию, как на протяжении последних матчей. Он не должен проходить через это.



Кроме того, не так давно Роналду решал эпизоды, а тен Хаг говорил, что очень рад видеть его в команде. Это неуважение», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире программы «Rothen s’enflamme» на RMC Sport.