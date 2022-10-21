Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отстранил Криштиану Роналду от матча АПЛ с «Челси». Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
«Криштиану Роналду не будет в составе "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Английской премьер-лиги против "Челси". Остальная часть команды полностью сосредоточена на подготовке к этому матчу», – сообщили на официальном сайте клуба.
Во время матча 12-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» Роналду покинул стадион до финального матча. В итоге «Манчестер Юнайтед» всё равно одержал победу со счётом 2:0, но Роналду не присоединился к команде во время празднования победы.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением касательно своего исключения из состава на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».
«Как я всегда делал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, каким был последние 20 лет, играя в футбол на самом высоком уровне, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия мною решений. Я начинал очень молодым, примеры старших и самых опытных игроков всегда были очень важны для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодёжи, которая росла во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берёт верх над нами. Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — это не выход. Такого никогда не происходило. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», — написал Роналду на своей официальной странице в соцсетях.
Стали известны подробности отстранения португальского нападающего Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду от тренировок клуба. Об этом сообщает Daily Mail.
37-летний футболист будет временно работать с молодежным составом «красных дьяволов». Он уже прибыл на базу клуба в Кэррингтоне, графство Большой Манчестер. Позднее футболист будет тренироваться в индивидуальном порядке.
Сегодня, 21 октября, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посетил тренировочное занятие молодежной команды. Как уточнил инсайдер Самуэль Лакхерст, 37-летний игрок принял решение отказаться от занятия в общей группе и провел индивидуальную тренировку.
Клуб лишил португальца двухнедельной зарплаты за вызывающее поведение.
«Манчестер Юнайтед» лишил нападающего своего клуба Криштиану Роналду двухнедельной зарплаты (около 900 тысяч евро), сообщают британские СМИ.
Причиной штрафа стало вызывающее поведение португальца во время матча 12-го тура английской премьер-лиги против «Тоттенхэма». 37-летний форвард не был выпущен на замену и ушел со скамейки запасных, не дожидаясь финального свистка, а затем и вовсе уехал со стадиона.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл подробности скандальной ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Напомним, футболист не дождался конца матча с «Тоттенхэмом» (2:0), демонстративно покинул скамейку запасных и самовольно уехал со стадиона. Позже стало известно, что Роналду будет тренироваться отдельно от основной команды «МЮ», а руководство клуба выпишет ему большой штраф.
«Роналду отказался выйти на замену? Да.
Почему отстранил Криштиану от основной команды? У него будет время для размышлений, у всех остальных тоже оно будет. В начале сезона я его предупредил, что если такое повторится – будут санкции (Роналду также покинул стадион во время товарищеского матча с «Райо Вальекано». – прим. «Чемпионата»).
Когда вы играете вместе, это важно понимать. Футбол – командный вид спорта. Игроки должны выполнять определённые требования, а я должен это контролировать. Какая роль у Роналду в «МЮ»? Я думаю, это всем понятно — он остается важным игроком для команды», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
Как пишет Manchester Evening News, некоторые игроки команды считают, что возвращение Роналду в «Ман Юнайтед» отрицательно сказалось на статистике Бруну Фернандеша, который в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал 14 передач, а в позапрошлом забил 28 голов и сделал 17 результативных пасов.
Число футболистов, которые предпочли бы выходить на поле без Роналду в составе, растет.
При этом, как сообщают источники в раздевалке, угрозы того, что вся команда настроится против Криштиану, нет. Его уважают, а для молодых игроков «МЮ» он по-прежнему остается кумиром. Английские и иностранные футболисты ценят Роналду за профессионализм – случившееся на матче с «Тоттенхэмом» не повлияло на их мнение о португальце.
Источники сообщают, что в этом сезоне состав «Ман Юнайтед» стал сплоченнее. Поступок Роналду не изменит эту ситуацию.
Несмотря на единство в команде, Криштиану подозревает, что некоторые игроки «Ман Юнайтед» пытались подорвать его статус в раздевалке, а сам Роналду задавался вопросом о том, почему Харри Магуайр является капитаном команды.
Как отмечается, несколько игроков «МЮ» надеялись, что Роналду продадут летом.
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" высказался об инциденте, возникшем между манчестерским клубом и его игроком Криштиану Роналду.
– Я не видел этой ситуации, не знаю, что произошло, но, возможно, ему нужно было сходить в туалет. Все знают, что Криштиану – большой профессионал, он много работает, чтобы играть, и, возможно, он был разочарован тем, что его не выпустили. Может быть, ему даже разрешили уйти раньше, я не знаю, – цитирует Нани "Stats Perform".
Жером Ротен считает, что в скандале вокруг Криштиану Роналду виноват Эрик тен Хаг.
«Тен Хаг несет полную ответственность за все это. Если ты не планируешь выпускать Роналду на поле, то не рискуй – не стоит постоянно держать его в запасе. А тен Хаг часто делал это. Иногда он находил объяснения, но вообще это не имеет значения.
Тен Хаг относится к Криштиану Роналду точно так же, как и к любому другому игроку в команде, и это проблема! Это не просто какой-то там игрок. Относиться к Роналду так – это скандал. Если ты не хочешь видеть его в команде, то должен был сказать об этом. Работая с этим игроком, нужно многое учитывать. Если ты хочешь выпнуть его из команды, то договоритесь о расторжении контракта и скажите ему на старте сезона: «Мы на тебя не рассчитываем». Но нельзя создавать вокруг него такую ситуацию, как на протяжении последних матчей. Он не должен проходить через это.
Кроме того, не так давно Роналду решал эпизоды, а тен Хаг говорил, что очень рад видеть его в команде. Это неуважение», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире программы «Rothen s’enflamme» на RMC Sport.
Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, подвергла критике руководство «красных дьяволов» за неисключение форварда в заявку на матч чемпионата Англии с «Челси».
«Я многое вижу. Но в основном неуважение. Но происходит то, что происходит», - написала Элма в соцсетях.
Бывший футболист сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор раскритиковал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«У тен Хага есть много хороших игроков, таких как Эланга и Рашфорд, которые могут быть привлечены, если Роналду не показывает себя в игре. «Я смотрел много матчей «ПСЖ», и Месси меняли в каждой игре.
Однако у него не было злости. Он уходил, пожимал руку своему тренеру и садился на скамейку. То, что ты такой выдающийся игрок, не означает, что у тебя могут быть такие мысли: «Меня нельзя поменять, я же Роналду», – приводит слова Агбонлахора talkSPORT.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
Главный тренер команды Эрик Тен Хаг одобрит продажу португальца в январе, учитывая его недовольство пребыванием в клубе. Ожидается, что голландского специалиста поддержит исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд.
Проблемой в переговорах с другими клубами может стать высокая зарплата 37 летнего форварда, составляющая более 570 тысяч евро в неделю. Не исключено, что «МЮ» продаст игрока, покрыв при этом половину его оклада до конца сезона, или отдаст в аренду и продолжит платить ему часть зарплаты.
Тен Хаг знает о нежелании Роналду общаться с некоторыми членами его тренерского штаба, португалец сводит к минимуму общение с этими специалистами.
Криштиану Роналду в последней игре против «Тоттенхэма» отказался выйти на замену и ушёл со скамейки запасных в раздевалку ещё до финального свистка. Звёздного футболиста отстранили от первой команды за этот непрофессиональный поступок. Всё идёт к тому, что Роналду в обозримом будущем покинет «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Mirror, подписать Криштиану Роналду может «Интер Майами», выступающий в МЛС. Недавно этот клуб остался без Гонсало Игуаина – аргентинец завершил карьеру. Теперь «Интер» рассчитывает найти другого статусного форварда, и Роналду может стать идеальным вариантом.