Над Россией нависла угроза полного исключения из ФИФА

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко доложил президенту Владимиру Путину о угрозе полного исключения страны из ФИФА. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Чернышенко рассказал о договоренностях между правительством и Российским футбольным союзом (РФС) по новым субъектам России. Планируется, что новые территории будут интегрированы в российский футбол.
«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», – рассказал он.
Однако, как считает президент РФС Александр Дюков, такой шаг создаёт угрозу полного исключения России из ФИФА.
«Может ли ФИФА исключить РФС в случае, если крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Это решение ФИФА. Мы считаем, что для этого нет оснований. Но вы прекрасно понимаете, что в этой ситуации возможно все», – заявил Дюков на последней встрече с журналистами.
В этом случае Россия будет вычеркнута из всех программ ФИФА, и под ударом окажется вся контрактная система. Любые футболисты, выступающие за команды РФ, смогут бесплатно их покинуть и перейти в любые команды мира.
Ранее была названа причина, по которой российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба пропустил последний матч чемпионата Турции.