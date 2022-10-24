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1 час назад

Над Россией нависла угроза полного исключения из ФИФА

Елена Прошина

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко доложил президенту Владимиру Путину о угрозе полного исключения страны из ФИФА. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Над Россией нависла угроза полного исключения из ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чернышенко рассказал о договоренностях между правительством и Российским футбольным союзом (РФС) по новым субъектам России. Планируется, что новые территории будут интегрированы в российский футбол.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», – рассказал он.

Россия поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место, не сыграв ни одного официального матча

Однако, как считает президент РФС Александр Дюков, такой шаг создаёт угрозу полного исключения России из ФИФА.

«Может ли ФИФА исключить РФС в случае, если крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Это решение ФИФА. Мы считаем, что для этого нет оснований. Но вы прекрасно понимаете, что в этой ситуации возможно все», – заявил Дюков на последней встрече с журналистами.

В этом случае Россия будет вычеркнута из всех программ ФИФА, и под ударом окажется вся контрактная система. Любые футболисты, выступающие за команды РФ, смогут бесплатно их покинуть и перейти в любые команды мира.

Ранее была названа причина, по которой российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба пропустил последний матч чемпионата Турции.

Футбол,Артем Дзюба,Александр Дюков,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,РФС,Правительство РФ,
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