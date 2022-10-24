Над Россией нависла угроза полного исключения из ФИФА

«Может ли ФИФА исключить РФС в случае, если крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Это решение ФИФА. Мы считаем, что для этого нет оснований. Но вы прекрасно понимаете, что в этой ситуации возможно все», – заявил Дюков на последней встрече с журналистами.