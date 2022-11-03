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47 минут назад

В Италии назвали лучшего футболиста из России игравшего в Европе

Елена Прошина

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини назвал лучшего российского футболиста из когда-либо игравших в Европе. Об этом сообщает Sport24.

В Италии назвали лучшего футболиста из России игравшего в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самый сильный российский футболист, который запомнился в Европе и Серии А – Игорь Шалимов. В 90-х он выступал в “Фодже”, “Интере” и “Наполи”. Если бы не звезды в “Милане”, то он мог бы претендовать на “Золотой мяч”», – заявил Мартини.

Журналист также добавил, что считает самым известным русским футболистом в мире Льва Яшина.

«Что касается самого известного русского футболиста в мире, то хотелось бы вернуться в прошлое и понаблюдать за игрой Льва Яшина. Это лучший, великий и гениальный голкипер в истории мирового футбола», – добавил он.

Игорь Шалимов играл на чемпионате Италии с 1991 по 1999 год. Позже он стал тренером в футбольных клубах «Краснодар», подмосковных «Химках», грозненском «Ахмате» и екатеринбургском «Урале».

Ранее главной звездой НХЛ в октябре назвали российского хоккеиста Андрея Свечникова.

Футбол,Андрей Свечников,Игорь Шалимов,Лев Яшин,ФК "Урал",
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