В Италии назвали лучшего футболиста из России игравшего в Европе

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини назвал лучшего российского футболиста из когда-либо игравших в Европе. Об этом сообщает Sport24.
«Самый сильный российский футболист, который запомнился в Европе и Серии А – Игорь Шалимов. В 90-х он выступал в “Фодже”, “Интере” и “Наполи”. Если бы не звезды в “Милане”, то он мог бы претендовать на “Золотой мяч”», – заявил Мартини.
Журналист также добавил, что считает самым известным русским футболистом в мире Льва Яшина.
«Что касается самого известного русского футболиста в мире, то хотелось бы вернуться в прошлое и понаблюдать за игрой Льва Яшина. Это лучший, великий и гениальный голкипер в истории мирового футбола», – добавил он.
Игорь Шалимов играл на чемпионате Италии с 1991 по 1999 год. Позже он стал тренером в футбольных клубах «Краснодар», подмосковных «Химках», грозненском «Ахмате» и екатеринбургском «Урале».
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