В Италии назвали лучшего футболиста из России игравшего в Европе

«Самый сильный российский футболист, который запомнился в Европе и Серии А – Игорь Шалимов. В 90-х он выступал в “Фодже”, “Интере” и “Наполи”. Если бы не звезды в “Милане”, то он мог бы претендовать на “Золотой мяч”», – заявил Мартини.