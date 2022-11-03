Главным тренером сборной Франции станет Зидан

Зинедин Зидан будет назначен тренером в сборную Франции после завершения чемпионата мира 2022 в Катаре. Об этом сообщает издание «Матч!» со ссылкой на журналиста esRadio Серхио Валентина.
«Полтора года назад, когда Зидан уходил из «Реала», я говорил, что он не будет тренировать никакой клуб в ожидании сборной Франции. Сегодня ожидание закончилось: Зидан возглавит Францию после ЧМ 2022», – сообщил Серхио Валентин в своих социальных сетях.
Зинедин Зидан уже дважды покидал пост главного тренера «Реала». При этом, в составе данного футбольного клуба 50 летний француз становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера трижды. Кроме того, он выиграл два титула чемпиона Ла Лиги.
Ранее Анри объяснил, почему Зидан не согласится стать тренером «Ювентуса».