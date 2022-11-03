Главным тренером сборной Франции станет Зидан

«Полтора года назад, когда Зидан уходил из «Реала», я говорил, что он не будет тренировать никакой клуб в ожидании сборной Франции. Сегодня ожидание закончилось: Зидан возглавит Францию после ЧМ 2022», – сообщил Серхио Валентин в своих социальных сетях.