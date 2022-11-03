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28 минут назад

Главным тренером сборной Франции станет Зидан

Елена Прошина

Зинедин Зидан будет назначен тренером в сборную Франции после завершения чемпионата мира 2022 в Катаре. Об этом сообщает издание «Матч!» со ссылкой на журналиста esRadio Серхио Валентина.

Главным тренером сборной Франции станет Зидан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полтора года назад, когда Зидан уходил из «Реала», я говорил, что он не будет тренировать никакой клуб в ожидании сборной Франции. Сегодня ожидание закончилось: Зидан возглавит Францию после ЧМ 2022», – сообщил Серхио Валентин в своих социальных сетях.

Зинедин Зидан уже дважды покидал пост главного тренера «Реала». При этом, в составе данного футбольного клуба 50 летний француз становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера трижды. Кроме того, он выиграл два титула чемпиона Ла Лиги.

Ранее Анри объяснил, почему Зидан не согласится стать тренером «Ювентуса».

Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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