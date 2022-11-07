«Навалил больше лошади»: что говорят о проблемах Чистякова в «Зените»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал защитника «Зенита» и сборной России Дмитрия Чистякова. Напомним, что в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) он допустил результативную ошибку, которая привела к взятию ворот петербургской команды. Футболист был заменен уже на 32-й минуте встречи.

«Я считаю, что глубочайшей ошибкой было его взять в «Зенит», он очень слабый игрок! А теперь видят, что он навалил больше лошади, честно говоря. Он в сборной играл? Где, в Киргизии? Я тебя прошу! Давайте из нашего футбола дурь то не делайте. Слабый игрок!



«Зенит», который берет игроков сборной Бразилии, таких игроков не может иметь», — передает слова Ловчева «Матч ТВ».

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«Зенит» пропустил уже на первой минуте встречи. Счет открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. Уже через семь минут гости увеличили свой отрыв. Гол на счету Мохамеда Конате. Во втором тайме «Зенит» смог отквитать один мяч благодаря точному удару Андрея Мостового с передачи Далера Кузяева.

Причиной резкой реакции и вывода Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» стали подозрения руководства клуба в том, что защитник специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, близких к игроку, и один источник, близкий к клубу.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка игрока позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой.

После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.

Поражение в матче с «Ахматом» для команды Сергея Семака стало первым в текущем первенстве РПЛ.

Ранее появилась информация о том, что руководство сине-бело-голубых подозревает защитника в умышленно плохой игре против «Ахмата» (1:2). В матче 16-го тура Мир РПЛ Чистяков допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу в ворота «Зенита».

Источник Eurostavka подтвердил информацию «Чемпионата» о том, что Чистякова подозревают в намеренно плохой игре.

«Конкретной информации никакой нет. Никто Диме не объявлял это. Был разговор с Медведевым, где ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор [лжи], все, что угодно.



Зная Чистякова, говорить, что он намеренно плохо играет… Люди просто не знают, сколько он работает. Это цирк», – сказал источник.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на исключение футболиста «Зенита» Дмитрия Чистякова из основного состава после матча с грозненским клубом. Ранее об этом рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Встреча «Зенита» и «Ахмата» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги завершилась победой грозненцев со счётом 2:1.

«Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб, и тем более с учётом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нём всегда были и будут победы и поражения. «Ахмат — сила»! «Сила духа»! «Сила России»!» — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, футбольный комментатор Геннадий Орлов предполагал, что «Ахмат» может стать новой командой Чистякова.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что руководство «Зенита» подозревает защитника Дмитрия Чистякова в том, что он специально плохо играл в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Его слова передает «Чемпионат».

«Они фантазеры, что ли? Да, он сыграл плохо. Ошибки бывают. Но считать, что он это сделал специально, — это уже какой-то детский сад. Он виноват — ну так оштрафуйте или санкции какие-то применяйте. Если вы подозреваете, то найдите доказательство, а потом уже говорите. Давайте тогда всех обвинять и подозревать, кто ошибается», — сказал Канчельскис.

Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что 28-летний футболист отстранён от работы с основной командой после результативной ошибки в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Напомним, ранее о санкциях в отношении футболиста рассказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

По мнению Морева, к российским игрокам в «Зените» необъективно относятся.

«Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» всё позволено. Все же видят, сколько моментов они могут недоработать, а все палки летят в наших ребят. Недавно была история с Андреем Мостовым. Парень сильно старается и хочет доказывать. С ним ситуация ещё неоднозначнее», — приводит слова Морева Sport24.

Морев призвал поддержать Чистякова, который всегда мечтал выступать за «Зенит» и не собирается никуда уходить.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал одноклубника Дмитрия Чистякова на фоне информации о том, что клуб из Санкт-Петербурга подозревает защитника в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом».

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека.



Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — написал Кержаков в своих соцсетях.

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на подозрения руководства «Зенита» в том, что защитник Дмитрий Чистяков намеренно допустил ошибки во встрече «Ахматом».

В матче с грозненской командой (1:2) петербуржцы пропустили два быстрых гола, один из которых случился после ошибки Чистякова.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак публично обвинил защитника в допущенной ошибке, а генеральный директор Александр Медведев заявил об отстранении 28-летнего защитника от тренировок с основным составом.

«Те, кто рассуждают о якобы намеренной ошибке Чистякова, вообще не представляют, о чем говорят. Да, Чистяков допустил грубую ошибку, на которую не имеют права профессиональные футболисты. Другое дело, что Чистяков несет ответственность за свою игру, и в клубе имеют право предъявить ему претензии за расслабленность. Ему нужно было быстрее принимать решение, а он решил сыграть слишком хладнокровно и медленно. Решение клуба наказать защитника мне понятно. Но и без этого наказания он сам, я думаю, тяжело переживает эту ситуацию», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался об отстранении Дмитрия Чистякова от первой команды «Зенита».

«Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле. Тут что-то глубже. За такие промахи из состава не выводят. Что конкретно произошло, мы не знаем. Это вам надо у других узнавать», – заявил известный агент в интервью «РБ Спорт».

По его словам, перевод в дубль при плохой игре является обыденным явлением.

Известный российский футболист Александр Мостовой прокомментировал игру центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова в игре 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Мы не можем знать всех деталей — свечку не держим. Да, ошибка у него была грубейшая, но все ошибаются. Может, конфликт произошёл, потому что выразил недовольство, когда его заменили. Но я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о ситуации вокруг защитника питерского клуба Дмитрия Чистякова.

По мнению Горшкова, защитника не стали бы убирать из состава из-за одной ошибки.

«Гадать на кофейной гуще и пытаться строить некие предположения, не зная всей ситуации, достаточно сложно. Но понятно, что после одной, пусть даже грубой, ошибки футболистов так серьёзно не наказывают. Значит, имелись и другие основания, например, внутренний конфликт», — приводит слова Горшкова RT.

Защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова незаслуженно обвиняют в пропущенном голе, так как передача от Деяна Ловрена была некачественной, заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

— Мне кажется, ситуация не стоит выеденного яйца, это все непрофессионально. Журналисты раздули все это. Я не верю, что такие слова были сказаны Медведевым и Семаком, который всегда аккуратен в своих словах и защищает футболистов. Считаю, что журналистами были передернуты некоторые слова. Я знаю Чистякова, это профессионал до мозга костей, который никогда не позволит себе закулисных игр с другими командами, имея действующий контракт. То, что сейчас в прессе, — кощунственные доводы. Вы же понимаете, что такое современная журналистика? Сейчас важно забросить заголовок, а одно два слова могут поменять ситуацию и раздуть костер. Можно же спросить Семака и Медведева еще раз, действительно ли они так считают.

— Вы уже поддержали Дмитрия?

— Я отправил Диме сообщение со словами поддержки, дал ему совет не читать желтую прессу. Хотя он грамотный, умный парень, который и сам все понимает. Я полностью на его стороне, все подчеркивают его ошибку, но ошибаются все, просто он оказался в такой ситуации. Я бы обратил внимание на передачу, которую отдавал Чистякову Ловрен. Она была медленная и не позволила Диме принять правильное решение. Такая передача — не уровень игрока РПЛ, поэтому Диме пришлось принять такое судорожное решение, и произошло то, что произошло. Я никогда не поверю, что Дима не ответственно отнесся к подготовке к матчу. И тем более он не будет высказывать недовольство по поводу игрового времени, которого, кстати, ему не хватает по причине травм, которые он получает из за своей самоотверженной игры, у него несколько раз за карьеру были травмы головы. Я уверен, что он справится, и также верю в профессионализм руководителя и тренерского штаба «Зенита».

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отказался обсуждать отстранение защитника Дмитрия Чистякова от основного состава «Зенита».

«Я не буду с вами это обсуждать», – сказал бывший голос «Зенита» корреспонденту «Спорт день за Днем» Александру ГАНАЕВУ.

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент нашел поддержку у главного тренера петербургской команды Сергея Семака после выведения из основного состава клуба, передает «Фонтанка».

О том, что Чистяков отстранен, заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали», — заявил Талаев.

Защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову стоит подумать над сменой команды, если позиция петербуржского клуба не изменится, заявил «Матч ТВ» бывший игрок сборной России Евгений Бушманов.

— Главный вопрос, за что его отстранили? Я видел его ошибку во втором голе, но дело в том, что выигрывает и проигрывает всегда команда, нельзя винить одного отдельно взятого футболиста.

— У вас была похожая история с Олегом Романцевым в нулевых, когда вас одного обвинили в поражении. Что можете посоветовать Дмитрию в этой ситуации?

— Ситуация неприятная, но, в первую очередь, ему надо знать о том, что он футболист высокого класса, который многого добился. Сейчас ему надо еще больше работать над собой и поддерживать свою форму.

— Об уходе в другой клуб стоит подумать?