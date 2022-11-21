ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Футболист Газзетта покончил с собой

Елена Прошина

В возрасте 27 лет полузащитник боснийского футбольного клуба «Зриньски Мостар» Карим Газзетта покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Sarajevo Times.

Футболист Газзетта покончил с собой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Произошедшее подтвердили в МВД Боснии и Герцеговины. Тело спортсмена нашли перед его домом. Газзетта ушёл из жизни спустя всего несколько часов после того, как его команда победила в матче против «Борче».

Газзетта присоединился к «Зриньски Мостара» летом этого года. Он успел принять участие в одном матче, но получил травму и больше не выходил на поле.

Напомним, что 17 ноября на 77-ом году жизни умер легендарный советский фигурист Александр Горшков. Вместе со своей партнёршей Людмилой Пахомовой он стал первым в истории олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. Они также стали шестикратными чемпионами мира и Европы, уступив «золото» лишь один раз - на чемпионате Европы в 1972 году.

Футбол,Людмила Пахомова,Александр Горшков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители