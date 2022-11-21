Футболист Газзетта покончил с собой

В возрасте 27 лет полузащитник боснийского футбольного клуба «Зриньски Мостар» Карим Газзетта покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Sarajevo Times.

Произошедшее подтвердили в МВД Боснии и Герцеговины. Тело спортсмена нашли перед его домом. Газзетта ушёл из жизни спустя всего несколько часов после того, как его команда победила в матче против «Борче».

Газзетта присоединился к «Зриньски Мостара» летом этого года. Он успел принять участие в одном матче, но получил травму и больше не выходил на поле.