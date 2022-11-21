Футболист Газзетта покончил с собой

В возрасте 27 лет полузащитник боснийского футбольного клуба «Зриньски Мостар» Карим Газзетта покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Sarajevo Times.
Произошедшее подтвердили в МВД Боснии и Герцеговины. Тело спортсмена нашли перед его домом. Газзетта ушёл из жизни спустя всего несколько часов после того, как его команда победила в матче против «Борче».
Газзетта присоединился к «Зриньски Мостара» летом этого года. Он успел принять участие в одном матче, но получил травму и больше не выходил на поле.
Напомним, что 17 ноября на 77-ом году жизни умер легендарный советский фигурист Александр Горшков. Вместе со своей партнёршей Людмилой Пахомовой он стал первым в истории олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. Они также стали шестикратными чемпионами мира и Европы, уступив «золото» лишь один раз - на чемпионате Европы в 1972 году.