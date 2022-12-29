Стала известна причина смерти Пеле

Больница имени Альберта Эйнштейна в Сан Паулу, в которой трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле находился с конца ноября 2022 года, назвала причину смерти спортсмена. Об этом сообщает Globo Esporte.
Согласно сообщению врачей, Пеле умер из-за полиорганной недостаточности, вызванной онкологическим заболеванием.
«Больница с сожалением подтверждает смерть Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, сегодня, 29 декабря, в 15:27 (21:27 мск), из за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака толстой кишки. Больница сочувствует семье и всем, кто страдает от утраты нашего дорогого Короля футбола», – сообщили в больнице.
В последние годы жизни легендарный футболист боролся с онкологией, которая была осложнена коронавирусной инфекцией. 29 декабря Пеле умер на 83-м году жизни.