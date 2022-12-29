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21 минуту назад

Стала известна причина смерти Пеле

Елена Прошина

Больница имени Альберта Эйнштейна в Сан Паулу, в которой трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле находился с конца ноября 2022 года, назвала причину смерти спортсмена. Об этом сообщает Globo Esporte.

Стала известна причина смерти Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно сообщению врачей, Пеле умер из-за полиорганной недостаточности, вызванной онкологическим заболеванием.

«Больница с сожалением подтверждает смерть Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, сегодня, 29 декабря, в 15:27 (21:27 мск), из за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака толстой кишки. Больница сочувствует семье и всем, кто страдает от утраты нашего дорогого Короля футбола», – сообщили в больнице.

Пеле: биография легенды футбола

В последние годы жизни легендарный футболист боролся с онкологией, которая была осложнена коронавирусной инфекцией. 29 декабря Пеле умер на 83-м году жизни.

Футбол,
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