Стала известна причина смерти Пеле

«Больница с сожалением подтверждает смерть Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, сегодня, 29 декабря, в 15:27 (21:27 мск), из за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака толстой кишки. Больница сочувствует семье и всем, кто страдает от утраты нашего дорогого Короля футбола», – сообщили в больнице.