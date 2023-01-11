Сборы «Спартака» без Промеса: почему голландец не полетит с командой в ОАЭ

Квинси пропустит зимние сборы. Причины, судя по всему, совсем не футбольные.

«Спартак» ещё не начал готовиться к возобновлению сезона, а у команды уже проблемы. 13 января у красно-белых начнётся первый зимний сбор в ОАЭ, однако, судя по всему, в составе не будет лидера и лучшего бомбардира — Квинси Промеса. И эта история куда запутаннее, чем может показаться.

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У Промеса нет ни травмы, ни конфликта с Абаскалем

Очевидные версии, которые приходят в голову первыми. Однако, если верить «РБ Спорт», в январе Промес поначалу будет тренироваться с молодёжной командой «Спартака», а потом — по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

Коротко о распорядке «Спартака» на ближайшие недели:

11-12 января: медосмотр в Москве;

13-27 января: первый сбор в Дубае;

30 января — 11 февраля: второй сбор в Абу-Даби.

Ожидается, что Квинси не будет ни на первом, ни на втором сборе. При этом третий этап подготовки к возобновлению сезона пройдёт в Турции, однако существует риск, что и туда Промес не полетит.

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов так прокомментировал ситуацию с Промесом: «Решение о том, кто именно полетит на сбор, примет главный тренер после УМО, которое пройдёт в среду».

Вторая версия — конфликт с главным тренером Гильермо Абаскалем — тоже получила опровержение. Metaratings сообщил, что у Промеса отличные отношения с партнёрами, да и с руководством и тренером никакого недопонимания нет. А вот вопрос вероятного отсутствия Квинси на сборах обсуждается между самим футболистом, боссами и Абаскалем.

Возможно, «Спартак» боится экстрадиции Промеса

Более чем правдоподобная версия появилась в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова. Дело в том, что ОАЭ и Нидерланды в 2021 году заключили договор об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах.

Если вы ещё не забыли, на родине Промеса обязали выплатить компенсацию после нападения на родственника (разбирательства продолжаются), а теперь преследуют из-за подозрений в торговле запрещёнными веществами и участии в преступной организации. Если Квинси появится в ОАЭ, Нидерланды теоретически могут направить запрос, и игрока «Спартака» доставят домой. А там ему потенциально грозит тюремный срок.

Каковы риски для Промеса на самом деле? Мнение юриста

Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с юристом Андреем Князевым. Вот его комментарий:

— Если между государствами существует договорённость об экстрадиции и преступление признаётся, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают. Неважно, идёт речь о торговле наркотиками или нападении. Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдаёт, но в других странах это риски.



Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если один или 10 процентов есть, конечно, это учтут. Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал.

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи предположил, что нападающий красно-белых Квинси Промес пропустит первый сбор команды в 2023 году в ОАЭ из-за фигурирования в уголовном деле. Сегодня москвичи возвращаются из отпуска.

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«Может ли его отсутствие быть связано с уголовным делом в Нидерландах? Все возможно, нам же не объяснили, почему, – в этом вся беда. Думаю, если там дело серьезное, то, конечно, это может быть связано. Я всегда этого боялся, думал, что в любой стране могут его зацепить каким-то путем. Имеют же такую практику – в другой стране забирать человека. Может, Квинси специально пропустит первый сбор», — передает слова Хаджи «Чемпионат».

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с Владимиром Сычевым («Крылья Советов»).

Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. В этот момент голландец уже был игроком «Аякса». Новое слушание пройдет в марте 2023 года.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о преследовании игрока красно-белых Квинси Промеса со стороны голландских властей.

«Нидерланды сейчас входят в десятку самых русофобских стран Европы. Ими руководит не чувство справедливости и наказания виновного — просто хотят насрать России в лице российского футбольного клуба. Они спокойно могут воспользоваться ситуацией и вынести Промесу пакостный вердикт, чтобы «Спартак» пострадал. Такое вполне возможно. Если в клубе действительно просчитали ситуацию и сыграли наперёд — молодцы! Правильно делают, что оставляют Промеса в Москве. Нормальная ситуация. Думаю, что на Квинси это никак не повлияет. Он относится к тому числу игроков, которым всё равно — есть сборы или нет их. Голландец в любом случае отлично сыграет в свой футбол», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о пропуске форвардом Квинси Промесом первого сбора красно-белых.

«Наверное, потому и не полетит, что могут экстрадировать. Но мы можем только гадать. Руководство «Спартак» делает всё, чтобы такого не случилось — потому и оставляют в Москве.



Зачем проводить тогда сборы в ОАЭ? Сборы планируются за полгода. Наверное, тогда не думали, что в Эмиратах могут экстрадировать гражданина Нидерландов. Как правило, начинаешь думать уже по факту. Сейчас менять что-то поздно.



Ничего страшного не вижу. Промес — лидер команды и ключевой футболист «Спартака». Будет работать с молодёжной командой. Если будет выполнять все требования, то в хорошем физическом состоянии должен подойти. Не думаю, что Абаскаль будет что-то кардинально менять в схеме «Спартака». Поэтому нет никакой аховой ситуации», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу того, что голландский вингер Квинси Промес может пропустить сборы красно-белых.

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- Как бы я отреагировала на ситуацию с Промесом, будучи главным тренером? Конечно, мне бы не понравилось, что ключевой игрок пропустит сбор команды. Но у любой ситуации есть две стороны. Нельзя осуждать Промеса и делать поспешных выводов, Квинси очень многое сделал для "Спартака", -приводит мнение Карреры "РБ Спорт".

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию, что игрок «Спартака» Квинси Промес не поедет с командой на зимние сборы.

«Не думаю, что это потеря для Промеса или «Спартака». Какая разница, будет Квинси на сборах с командой или нет? Он в любом случае будет тренироваться в Москве. Может спокойно вести подготовку к возобновлению сезона с молодёжными командами. Возможно, что тут будет выполнять даже больший объём работы из-за дополнительной мотивации. Не считаю данную ситуацию какой-то проблемой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не стал комментировать отсутствие на медосмотре нидерландского нападающего клуба Квинси Промеса.

«Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошёл, плохо слышу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Промес не прибыл на медосмотр красно-белых, проходящий сегодня в Москве.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заплатил €250 тысяч в качестве компенсации наркоторговцу, который лишился своего товара. Об этом сообщает нидерландское издание AD.

Торговец наркотиками Пит Уортель в результате кражи лишился 400 кг кокаина. Согласно данным полиции, Промес мог вести дела с этим торговцем.

Партию кокаина украли летом 2019 года. В результате этого были совершены два убийства. В списке причастных к краже фигурировало и имя футболиста «Спартака», однако полузащитник заплатил «штраф» в €250 тысяч.

Также вместе с другими членами семьи он вложился бы в 4000 кг кокаина, который был перехвачен полицией Антверпена.