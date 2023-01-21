Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ

«В приоритете у российского игрока было возвращение на родину, но теперь его путь ориентирован в сторону Китая. Это произошло после того как президент московского «Торпедо», главного кандидата на покупку игрока, опроверг слухи о переходе Дзюбы. Таким образом, для игрока открывается возможность переезда в Китай», - пишет издание.