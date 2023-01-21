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40 минут назад

Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ

Майк Габриелян

Российский футболист Артем Дзюба получил предложения от китайских клубов и может перейти в чемпионат КНР. Об этом сообщает итальянский сайт Calciomercato.

Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В приоритете у российского игрока было возвращение на родину, но теперь его путь ориентирован в сторону Китая. Это произошло после того как президент московского «Торпедо», главного кандидата на покупку игрока, опроверг слухи о переходе Дзюбы. Таким образом, для игрока открывается возможность переезда в Китай», - пишет издание.

Накануне президент московского «Торпедо» Илья Геркус заявил, что «вопрос по Дзюбе закрыт», клуб рассматривает других кандидатов на позицию центрфорварда.

В прошлом году Дзюба несколько месяцев выступал за турецкий «Адана Демирспор». Игрок провел пять матчей и забил один мяч.

К концу года стороны решили расторгнуть контракт. Дзюба заявил, что не получал достаточного количества игрового времени.

Футбол,Илья Геркус,Артем Дзюба,Торпедо,
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