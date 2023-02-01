«Каждый должен отсидеть»: Кокорин высказался о «нормальных мужчинах»

Российский футболист Александр Кокорин высказался о скандальной ситуации, после которой он оказался в тюрьме. Форвард «Ариса» считает, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть, так как это весомый урок.

«Дал бы я 70 млн рублей, чтобы изменить всё, что было? Я бы не дал. Потому что я был прав во всём. За содеянное в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас повесили статью «хулиганка». Якобы мы группа лиц по предварительному сговору с предметами оружия, распределяя роли, пришли в кафе драться с людьми.



Прикинь, да? Вот даже видео показывают: из нас один спит, скис после клуба… Вот такая запланированная акция (смеётся). Запланированные сумасшедшие бандиты. И вот судьи, прокуроры сидят с умными лицами. На них смотришь – такое кино…



Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.

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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин в интервью на YouTube-канале «Суперлига» вспомнил эпизод, который привел к его тюремному заключению.

«Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным. Потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя — чайника. А тут, когда я слышу дополнительно… Я подошел к нему в том моменте, когда был уже конец, и спросил: «А кому вы это сказали?» Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит», — сказал Кокорин.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму.

В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Этим летом Кокорин стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Кипра и забил семь голов.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «РБ Спорт» слова Александра Кокорина о тюрьме. Ранее форвард «Ариса» в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть, так как это весомый жизненный урок.

- Даже не знаю, что ответить на высказывание Кокорина про тюрьму. Что он несет? Что это вообще значит и что за этим стоит? То, что он лишний раз напомнил, что у него была такая история? А зачем? Лучше не напоминать никому об этом, а жить дальше. Понятно, что это никогда не забудется, но не стоит лишний раз напоминать о своем опыте. Ну, конечно же, я с ним не согласен. Нормальный мужчина должен иметь здоровых родителей, воспитать добрых детей и хорошо жить. Непонятно, что Кокорин вообще имел в виду, - сказал Мостовой.

Российский футболист Александр Кокорин рассказал о негативе, с которым столкнулся во время своего заключения. По словам спортсмена, самый большой негатив в тюрьме исходил от некоторых сотрудников.

«Самый большой негатив в тюрьме? Мерзкие сотрудники, от них был негатив. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Они из себя ничего не представляют, но за счёт того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть, типа: «Мы вот такие тигры». Вы никто, а ведёте себя будто генералы.



Был ли негатив именно по отношению к нам? Конечно, они пользовались ситуацией. Бешеная история есть. Сидим на карантине, в лагерь только заехали – тебя побрили, сидишь без еды. И просто один мент заносится и кричит: «Гля, вот они!» А мы лапшу быстрого приготовления кушаем. И вот он заносится, говорит: «Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите». Он был без головного убора, без ничего, не по форме одет. А мы уже такие, чуть-чуть якобы насиделись 9 месяцев. Отвечаем ему: «Слушай, гражданин начальник, чуть в себя приди. Может, поуважительнее разговаривать начнём?» — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.

Российский футболист Александр Кокорин рассказал о самых необдуманных покупках в своей жизни, а также о ситуации с заказом шампанского под российский гимн во Франции.

«Самые тупые мои покупки в жизни – шампанское. Во Франции в том числе.



История про шампанское под гимн России – тут вопрос в том, как это преподносят: «Они пили под гимн России». Но все, кто отдыхает на дорогих курортах в подобных заведениях, ставят гимны своих стран. Это какое-то шоу, праздник, мини-перформанс. Это не только мы гуляли с флагами России, это было и у других стран.



Причём эта трата на шампанское под гимн – это как дорогой понт. Но ты его даже не пьёшь, разве что кто-то из ребят захочет. Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль. Ты получаешь этот перформанс – свою музыку», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.

- Лунев рассказывал, что в чате «Зенита» творилась вакханалия - постоянные шутки, - вопрос нападающему «Ариса» Александру Кокорину.

- Это везде так. Представь, в чате 30 мужиков. У всех разное настроение. Кому-то захотелось пошутить - и понеслось.

- Европейцы более сдержанные в этом плане?

- Нет, в «Фиорентине» было то же самое.

- Кто отвечал за юмор в «Фиорентине»?

- Аргентинец Гонсалес сейчас. А до этого был уругваец Касарес.

- Тебе прилетало?

- Да, от Касареса постоянно прилетали качественные шутки. Молодец. Набрался опыта. Например, я на базу приезжал на «Смарте», так он мог его выкатить на поле и загнать в ворота. Это одна из шуток.

- А где он ключи взял?

- Так мы же на базе вещи оставляем. Он подгадал момент, когда я отошел, взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю, моя машина в воротах стоит.

- Твоя реакция?

- Я сразу понял, что это он. У нас один такой отморозок в команде.

- Мстить не думал?

- Он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. То шлепки мне завяжет, то еще что-то сделает. А, еще прикол был. Помнишь, были такие телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: «тюремный телефон». Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?

А я ему один раз снял колеса. У нас был заезд на базу. И ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой. Он выходит - колес нет. А я в машине сижу, наблюдаю. Он ко мне подходит: «ты что, дурак?»

- Это же сколько времени на это нужно? Взять домкрат и так далее…

- А я хорошо подготовился. Думал, что надо что-то интересное сделать.

- Как на Кипре ситуация в команде в этом плане?

- Спокойнее. Здесь нас три-четыре человека, и мы шутим между собой.

- Ты, белорус и поляк?

- Да, с поляком Сикорским постоянно вместе. Он понимает всю эту старую школу, все эти шутки.

- Продолжаешь общение с кем-то из тех, с кем был в колонии?

- Продолжаю с одним парнем. Еще один освободился в сентябре. Девять лет находится там. А остался еще один хороший парень, за кого я переживаю», - цитирует Кокорина Sport24.

Александр Кокорин объяснил причину перехода в «Спартак» после аренды в «Сочи».

– У вас была очень убедительная аренда в «Сочи» и бесплатный трансфер в «Спартак», где было гораздо сложнее…

– Я поехал в «Сочи», потому что у клуба хорошие отношения с «Зенитом», а мне нужно было играть.

«Сочи» тогда шел в зоне вылета, эта угроза была реальной. Президент «Сочи» связался со мной и попросил сделать все возможное, чтобы помочь команде в течение полугода, чтобы остаться в РПЛ, и затем я бы вернулся в «Зенит».

Если бы я играл и выступал хорошо, все могло бы сложиться именно так. Для меня это было идеальным вариантом – я сыграл около 10 матчей, и все прошло хорошо.

Когда я вернулся в «Зенит», я больше не был им нужен, а я не хотел этого. В «Спартак» я перешел для того, чтобы быть конкурентоспособным.

Знаете, получилось довольно забавно. Однажды я сказал в интервью, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того, как «Зенит» сообщил мне, что я им не нужен, и они собираются играть без меня, я сказал себе, что должен это сделать.