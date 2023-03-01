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56 минут назад

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью

Елена Прошина

Московский футбольный клуб «Динамо» и самарские «Крылья советов» сыграли в ничью на ответном матче в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Игра завершилась со счётом 1:1. Трансляцию состязания вёл «Матч.тв».

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
Фото: РФСРФС

Встреча прошла на столичном стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Первый гол оформили «Крылья советов» – Владимир Писарский отправил мяч в ворот от вратаря «Динамо» Лещука на 29 минуте. Только на 75 минуте игры счёт сравнял Ярослав Гладышев – удачная контратака «Динамо» завершилась рикошетом прямо в ворота самарской команды.

Первый матч команд состоялся в Самаре. Тогда «Крылья советов» победили со счётом 2:1.

Ранее о новом формате Кубка России по футболу высказался тренер Гаджи Гаджиев.

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